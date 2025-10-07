Малый бизнес и самозанятый может получить кредитные каникулы

Раньше каникулы по кредитам для бизнеса действовали только в определенных ситуациях — в период эпидемии ковида, после введения международных санкций или в случае мобилизации предпринимателя.

По новому закону № 276-ФЗ компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые вправе поставить кредитные платежи на паузу в любой момент, когда это понадобится. Но по каждому кредиту и займу воспользоваться такой передышкой можно не чаще 1 раза в 5 лет.

С 1 октября 2025 года предприниматели смогут приостанавливать платежи по кредитам и займам на срок до 6 месяцев, даже если не испытывают финансовых трудностей. Разбираемся, какому бизнесу доступны кредитные каникулы и на каких условиях.

Каникулы доступны всем представителям малого и среднего бизнеса, которые соответствуют всем следующим условиям:

компания или индивидуальный предприниматель (ИП) состоят в реестре малых и средних предприятий (МСП) либо человек зарегистрировался как самозанятый;

предприятие не является финансовой организацией, игорным бизнесом, иностранной компанией (нерезидентом), участником соглашения о разделе продукции с государством;

бизнес не проходит реорганизацию, ликвидацию или банкротство;

предприятие не является дочерней компанией какой-то корпорации, а у ее владельца нет 25% или больше акций крупных организаций.

Надеюсь моя статья , была интересной .

С уважением Елена Викторовна.