Елена Марченко
График функционирования платежной системы Банка России 31 декабря 2025 года, 3, 5 и 8 января 2026 года

Платежная система Банка России 31 декабря 2025 года, 3, 5, 6, 8 и 9 января 2026 года будет функционировать в соответствии с графиками.

Итак ознакомимся с графиком работы банка.

Надеюсь , моя информация была интересна.

№ п/п

Процедуры, выполняемые в течении дня

Время начала

Время окончания

1

Предварительный сеанс платежной системы Банка России

00:00 по московскому времени

01:00 по московскому времени

2

Регулярный сеанс платежной системы Банка России

01:00 по московскому времени

21:00 по московскому времени

2.1

Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России

01:00 по московскому времени

20:00 по московскому времени

2.2

Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России

20:00 по московскому времени

21:00 по московскому времени

3

Завершающий сеанс платежной системы Банка России

21:00 по московскому времени

Не позднее
22:00 по московскому времени

4

Период функционирования сервиса быстрых платежей

Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)

Елена Марченко

Елена Марченко

Специалист в государственное учреждение

