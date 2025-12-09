Подписаться

График функционирования платежной системы Банка России 31 декабря 2025 года, 3, 5 и 8 января 2026 года

Платежная система Банка России 31 декабря 2025 года, 3, 5, 6, 8 и 9 января 2026 года будет функционировать в соответствии с графиками.