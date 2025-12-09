График функционирования платежной системы Банка России 31 декабря 2025 года, 3, 5 и 8 января 2026 года
Итак ознакомимся с графиком работы банка.
Надеюсь , моя информация была интересна.
№ п/п
Процедуры, выполняемые в течении дня
Время начала
Время окончания
1
Предварительный сеанс платежной системы Банка России
00:00 по московскому времени
01:00 по московскому времени
2
Регулярный сеанс платежной системы Банка России
01:00 по московскому времени
21:00 по московскому времени
2.1
Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России
01:00 по московскому времени
20:00 по московскому времени
2.2
Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России
20:00 по московскому времени
21:00 по московскому времени
3
Завершающий сеанс платежной системы Банка России
21:00 по московскому времени
Не позднее
4
Период функционирования сервиса быстрых платежей
Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)
