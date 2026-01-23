Самозанятые могут самостоятельно оформить справку, подтверждающую полученные доходы

Самозанятый может самостоятельно сформировать в электронном виде справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика НПД. Также через приложение можно оформить справку о состоянии расчетов (полученных доходов) на любую дату и за любой период. Справки заверяются электронной подписью и имеют ту же силу, что и бумажные документы.

Обе справки доступны только в приложении или его веб-версии на сайте ФНС в разделе «Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход»

А вот сформировать справку о сумме уплаченного налога на профессиональный доход не получится — это не предусмотрено положениями ФЗ от 27.11.18 № 422-ФЗ. Однако найти информацию о сумме начисленного и уплаченного налога на профдоход можно. Она отражается в мобильном приложении во вкладке «Налоги» и в веб-версии — во вкладке «Начисления» (опция «Баланс»).