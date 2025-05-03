Налогообложение неучтенных работ в смете

В соответствии с частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
Смета и техническая документация, подготовленные на основании договора подряда, должны соответствовать требованиям нормативных документов, регулирующих строительство, и заключаемому договору строительного подряда. В систему нормативных документов входят строительные нормы и правила (СНиПы), ГОСТы в области строительства, своды правил по проектированию. Смета вместе с технической документацией, определяющей объем и содержание работ по договору, образует проектно-сметную документацию, являющуюся неотъемлемой частью договора строительного подряда.
При этом предполагается, что технической документацией учтен весь комплекс работ, который будет произведен по договору, а в согласованной сторонами смете учтена вся стоимость по предстоящим работам.
После проверки достоверности сметной стоимости строительства в сметах могут быть допущены следующие ошибки:
Неверно установлены объемы работ
Некорректно применены расценки
Объемы и содержание работ в сметах не соответствуют техническому заданию, рабочему проекту, НТД
Часть расценок отсутствует в сметах.
Результатом допущенных «ошибок» могут стать неблагоприятные налоговые последствия для Заказчика:
1. Фактически выполненные подрядчиком, но не оплаченные работы Заказчиком являются для целей налогообложения прибыли на основании пункта 8 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) доходами Заказчика в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (включая право пользования имуществом), за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ, и признаются внереализационными доходами налогоплательщика.
2. Заказчик занижая первоначальную стоимость объекта основных средств занижает налоговую базу по налогу на имущество.
Налоговым органам для выявления неучтенных в сметной документации работ необходимо составлять чек-лист на каждый объект строительства по каждому виду работ.
Примеры допущенных ошибок.
Пример №1. Объемы работ в сметах не соответствуют НТД
Неверно проставлены объемы работ при гаммаграфическом контроле трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки свыше 5 мм до 10 мм ГЭСНм 39-02-015-05, единица измерений установлена в снимках, при составлении смет допущена ошибка количество снимков указано 2 на 1 сварное соединение, а по требованиям НТД (ГОСТ 7512-82) количество снимков должно составлять 3, и фактически при выполнении работ проводят контроль 1 сварного соединения в 3 снимка, что подтверждается исполнительной документацией, а именно заключение радиографического контроля.
Пример №2. Часть расценок отсутствует
При строительстве коллектора трубопровода надземным способом, проектом предусмотрена установка П-образных компенсаторов через каждые 400 метров.
При этом в составе комплектации материалами отсутствует поставка П-образных компенсаторов, соответственно изготовление и монтаж производит подрядчик.
В смете на сварку и монтаж данного трубопровода предусмотрена расценка 25-02-013-02 ГЭСН сборника 25 Ручная электродуговая сварка на трассе одиночных труб Ду 500 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки 10 мм. Дополнительно на изготовление и монтаж П-образных компенсаторов должна применяться расценка 25-02-031-02 Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов Ду 500 мм, толщина стенки 10 мм, но в смете данную расценку не применили и соответственно работы по изготовлению и монтажу П-образных компенсаторов произведены подрядчиком безвозмездно. При этом заказчиком приняты результаты работ, что подтверждается исполнительной документацией: сварочный журнал, журнал резки труб, заключение по контролю качества реза кромки ультразвуковым методом.
Пример №3. Часть расценок отсутствует
Общими указаниями к проекту на строительство технологического трубопровода I категории Ø 57 установлено, что монтаж и испытание трубопровода необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 32569-2013, п. 12.3.6 данного ГОСТ предусмотрено проведение контроля сварных соединений капиллярным или магнитопорошковым методом. Но в сметной документации отсутствуют расценки на данные работы. При этом заказчиком приняты результаты работ, что подтверждается исполнительной документацией: журнал неразрушающего контроля, заключение ПВК.
Для выявления подобных правонарушений необходимо сравнивать установленные требования НТД, проектной документацией, с данными сметной, бухгалтерской и исполнительной документацией. Обращаться в региональный центр ценообразования в строительстве для получения компетентных ответов о правильности применения Заказчиком нормативов, расценок, коэффициентов и т.д. Получать доступ к переписке Заказчика и Подрядчика о согласовании работ, протоколы заседания и т.д.
Пример чек-листа:
№ примера
Наименование работ, объем предусмотренный НТД, проектной документацией
Наименование работ, объем предусмотренный сметой документацией
Наименование работ, объем фактически выполненных работ подрядчиком (подтверждается исполнительной документацией)
Отклонения
1
Радиографический контроль, объем 100%. Контроль 1 сварного соединения в 3 снимка
ГЭСНм 39-02-015-05 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки свыше 5 мм до 10 мм. Количество – 100 стыков, 200 снимков.
ГЭСНм 39-02-015-05 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки свыше 5 мм до 10 мм. Количество – 100 стыков, 300 снимков.
ГЭСНм 39-02-015-05 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки свыше 5 мм до 10 мм. Количество - 100 снимков.
2
Установка П-образных компенсаторов через каждые 400 метров. 10 шт.
ГЭСН 25-02-013-02 Ручная электродуговая сварка на трассе одиночных труб Ду 500 мм электродами с основным покрытием, толщина стенки: 10 мм.
ГЭСН 25-02-031-02 Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов Ду 500 мм, толщина стенки 10 мм. Количество - 40 штук.
ГЭСН 25-02-031-02 Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов Ду 500 мм, толщина стенки 10 мм. Количество - 40 штук.
3
Капиллярный контроль трубопроводов I категории Ø57, объем -100%, количество - 100 стыков.
Нет
ГЭСНм 39-02-004-03 Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 63 мм. Количество – 100 стыков.
ГЭСНм 39-02-004-03 Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 63 мм. Количество – 100 стыков.
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