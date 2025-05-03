Налогообложение неучтенных работ в смете

В соответствии с частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Смета и техническая документация, подготовленные на основании договора подряда, должны соответствовать требованиям нормативных документов, регулирующих строительство, и заключаемому договору строительного подряда. В систему нормативных документов входят строительные нормы и правила (СНиПы), ГОСТы в области строительства, своды правил по проектированию. Смета вместе с технической документацией, определяющей объем и содержание работ по договору, образует проектно-сметную документацию, являющуюся неотъемлемой частью договора строительного подряда.

При этом предполагается, что технической документацией учтен весь комплекс работ, который будет произведен по договору, а в согласованной сторонами смете учтена вся стоимость по предстоящим работам.

После проверки достоверности сметной стоимости строительства в сметах могут быть допущены следующие ошибки:

Неверно установлены объемы работ

Некорректно применены расценки

Объемы и содержание работ в сметах не соответствуют техническому заданию, рабочему проекту, НТД

Часть расценок отсутствует в сметах.

Результатом допущенных «ошибок» могут стать неблагоприятные налоговые последствия для Заказчика:

1. Фактически выполненные подрядчиком, но не оплаченные работы Заказчиком являются для целей налогообложения прибыли на основании пункта 8 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) доходами Заказчика в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (включая право пользования имуществом), за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ, и признаются внереализационными доходами налогоплательщика.

2. Заказчик занижая первоначальную стоимость объекта основных средств занижает налоговую базу по налогу на имущество.

Налоговым органам для выявления неучтенных в сметной документации работ необходимо составлять чек-лист на каждый объект строительства по каждому виду работ.

Примеры допущенных ошибок.