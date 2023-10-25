💥 Как бухгалтеру совмещать удаленку и фриланс без эмоционального выгорания?

На моих консультациях один из частых вопросов именно в том, как бухгалтеру совмещать удаленку и фриланс. Как совмещать, где искать клиентов, как продавать свои услуги дороже других?

Главная сложность для новичка в совмещении удаленки и фриланса не поиск клиентов и не удержание клиентов. Главная сложность — не начать хреначить по 8-12 часов в сутки и не впасть в эмоциональное выгорание в итоге! А так с большинством фрилансеров (и не только бухгалтеров) и происходит. Это только кажется, что работая из дома вы будете тратить время на основную работу меньше. Нет, вы будете работать больше, а успевать при этом меньше. Вот такой вот парадокс.

Если у тебя эмоциональное выгорание - то ты не можешь совмещать удаленку и фриланс. Не можешь эффективно фрилансить и брать новых клиентов. Теряешь старых клиентов. Именно поэтому перед планами по завоеванию мира фриланса важно понимать что делать 100% нельзя и понимать к каким последствиям приводит выгорание.

Почему? Будет меньше отвлекающих факторов в виде коллег или начальства. Вам будет казаться, что вы мало успеваете, т.к. кроме обычной работы у вас добавится еще и поиск и удержание клиентов, оформление договоров и т. д. В результате начинать работать вы будете в привычные 9 утра, а заканчивать рабочий день вы будете в 7-8 вечера с мыслью, что сделали мало и многое не успели и «завтра надо собраться».

В результате все это приводит к эмоциональному выгоранию, когда у вас нет сил ни на что, вы действуете неэффективно и сильно просаживаетесь по эмоциям и здоровью. И по работе, конечно.



В такую ловушку попадают практически все фрилансеры. Попал в нее и я. Расскажу небольшую историю.

Иногда так бывает, что тебе делают предложения, от которых сложно отказаться. В моей жизни был период, когда я совмещал по сути две работы одновременно. Днем я был начальником коммерческого отдела крупной ИТ-компании в офлайне, а по вечерам писал статьи для журнала «Финансовый директор». Первая работа давала мне деньги и признание, а вторая — позволяла реализовывать свою тягу к написанию статей. Ну и зарабатывать деньги тоже, конечно. Хотя по сравнению с первой работой это были небольшие деньги. Писать статьи на основной работе было банально некогда, потому что в подчинении 5 региональных управлений по всей стране, десятки людей. Мне повезло, т.к. я знал техники тайм-менеджмента и это помогало мне уходить с работы в 6 вечера и ехать домой. Путь до дома занимал примерно 1,5 часа и за написание статей обычно садился в девять вечера.

Я отводил на создание и вычитки статьи часа три-четыре чистого времени. Сначала погружался в тему и изучал материал, набрасывал в голове план статьи, писал, а на следующий вечер вносил правки (статья 8-10 тысяч знаков объемом в 3-4 страницы А4 писалась за 2 вечера, публикации 2 раза в неделю). Работа на двух таких проектах дала возможность заниматься интересными мне вещами. И за это время я сильно прокачал свои навыки копирайта и анализа информации. Примерно через 8 месяцев сотрудничества я прекратил работу на журнал и взял себе сразу 2 новых проекта на фриланс. В результате я системно не отдыхал. Мне казалось, что я делаю много, но способен делать еще больше - ведь я же раньше справлялся! И я систематически загонял себя в состояние переработки. Самая подлость заключалась в том, что все эти изменения происходили незаметно до какого-то времени. Только спустя 1,5 года такого бешенного графика я понял — баста, приплыли! Сил нет. Желания что-то делать нет. На проектах накопились проблемы, которые надо кардинально решать. Но ничего делать для этого ничего не хотелось!

Как же я вышел из такой неприятной ситуации?

Ответ прост: сократил количество проектов, которые надоели мне, взял отпуск в сентябре 2017 года на 2 недели и улетел на Мальту с девушкой и друзьями (тогда это еще можно было делать легко, не то что сегодня). Почту рабочую в отпуске не проверял. По возвращении набрал новые проекты, постарался сократить трудозатраты на проект с «Газпромбанком», который было нельзя бросать пока, но который уже надоел до чёртиков. И самое важное — заранее определил даты новых отпусков и купил билеты в новые страны.

Вот пошаговый план ваших действий для перезапуска собственной жизни и карьеры: Представьте, что у вас остался один год. Представьте, что через год мир настолько кардинально изменится, что привычной жизни не будет или не будет вообще ничего живого на планете. Во времена ковида наверняка уже думали над этим? Чем бы вы хотели заниматься оставшийся год? Что изучить? Над чем работать? С кем проводить свободное и рабочее время? Составьте план поэтапного отсечения всего лишнего, что вам уже неинтересно. Подготовьте план внедрения в свою жизнь новых проектов, над которыми вы будете работать и в которые вы верите. Запланируйте отпуск раз в 6 месяцев на 1-2 недели. Желательно это время проводить в новых странах. Ведь как говорил классик, путешествие в одну страну заменяет собой прочтение одной сотни книг. Заранее покупайте билеты и номера в отелях — это даст вам дополнительную мотивацию успешно работать и не соскакивать с отдыха по причине «сейчас не то время». В 2018 я учел ошибки и ходил по замкам Португалии, тюльпановым садам в Голландии, поднимался на вулканы Камчатки и наслаждался архитекрутой Петербурга. 4 отпуска за год! Да, в Европу сейчас сложнее уехать, но есть Азия! А как вкусно кормят в Узбекистане))) Туда ведь даже виза не нужна Старайтесь оптимизировать свое рабочее время с помощью правил тайм-менеджмента. Я буду о них писать позже — следите за новостями). Занимайтесь спортом 3-4 раза в неделю по часу. Гуляйте с друзьями на свежем воздухе по 3-4 часа хотя бы раз в неделю.



Эти проверенные лично мною и моими клиентами правила помогут вам сохранять силы и позитивный настрой, позволят перезапустить мышление и реально улучшить качество вашей жизни в довольно короткие сроки. При этом ваша работоспособность на фрилансе только вырастет.

Как же оптимизировать свой рабочий день бухгалтеру на фрилансе , чтобы можно было и вести несколько клиентов, и успевать радоваться жизни