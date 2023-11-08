Где бухгалтеру искать дополнительный заработок. ТОП-5 новых идей вариантов подработки онлайн и офлайн

1. Разместитесь на Яндекс.Услугах. Внимательно заполните все поля (опыт, что делаете, в каких городах работаете и т.д.). Попросите старых клиентов оставить вам там отзывы. Ключевой момент для успешного старта - если 10-15 ваших клиентов сразу перейдут и оставят о вас там отзывы. Но! чтобы модерация проще пропустила отзывы лучше вам с ними переписываться внутри Яндекс.Услуг с начала, чтобы они вам написали именно там про ваши услуги и через некоторое время вы уже запросите у них там же отзыв.



2. Зарегистрируйтесь на Яднекс.Дзене и начните размещать там свои видео-материалы и статьи. Конкуренция серьезная с другими тематиками, но при работе на широкую публику зайдет. Яндекс сам будет показывать ваши статьи другим людям. Параллельно можно людей перетаскивать в свои личные соцсети оттуда. Можно продвигать даже юридические или бухгалтерские услуги, например.



3. Используйте региональные местные форумы в РФ. Лет 15 назад активно все сидели на локальных местных форумах. Интернет был помегабайтно в регионах, а локальные ресурсы - бесплатные по трафику. Времена поменялись, но еще можно откопать до сих пор популярные форумы. На них вы можете начать продвигать себя и свои товары. Некоторые люди по старинке спрашивают именно там, а не у Гугла советов.



4. Размещайте истории в вотсапе. Практически никто так не делает (обратите внимание на мой скрин и проверьте у себя на телефоне). Поэтому ваши истории будут набирать просмотры. Немного просмотров, но все же лучше, чем ничего. Верно?



5. Нетворк через организаторов разных мероприятий и активностей в вашем городе. Находим в своем городе организатора мероприятий, где будет ваша целевая аудитория. Еще раз - мероприятие именно для вашей целевой аудитории. Дальше договариваемся о том, чтобы быть спонсором и проводим розыгрыш своей услуги в их аккаунтах (и вообще получаем рекламу на их ресурсах), подарок вручаете непосредственно на самом мероприятии - это может быть красивый сертификат.

При реализации этой идеи ВАЖНО ПРИСУТСТВОВАТЬ НА МЕРОПРИЯТИИ, ЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ лично. Потому что всем по барабану на вас и ваши услуги, если честно, все думают о себе. Поэтому если вы расскажете какие проблемы вы решаете как бухгалтер на удаленке и почему с вами работать выгодно, то шансы 100% будут. На таких мероприятиях вы сможете найти десятки и сотни новых знакомств. Зависит от вашей активности.

Этот прием работает, кстати, и в сложных b2b продажах, когда стоимость сделки - десятки миллионов рублей! Продавал сам, работая в найме, по такой схеме, когда работал сейлзом в крупной российской ИТ-компании (“Прогноз”).

Еще больше полезной информации для бухгалтера можно найти тут: