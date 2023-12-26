Как бухгалтеру найти клиентов? Важные шаги

Найти клиентов в бухгалтеру может быть проще, чем вы думаете! При правильном подходе вы сможете быстро нарастить свою клиентскую базу и начать предоставлять качественные услуги, в которых нуждаются ваши клиенты.

Нулевой шаг — это создание профессионального портфолио. Это портфолио может включать в себя веб-сайт или профиль в социальной сети, который должен демонстрировать вашу квалификацию, опыт и предыдущие работы. Соцсетей много, можно в т.ч. использовать и заблокированные. 2-3 вполне достаточно будет.

Важно - если будете использовать как портфолио именно соцсети , то хотя бы раз в месяц обязательно пишите новый пост. Это будет показывать, что профиль живой.

Что нужно отразить в портфолио:

Опыт работы.



2. Образование.



3. Отзывы клиентов.



4. Услуги, которые продаете/предлагаете.



5. Профессионализм (хорошее фото, деловой стиль письма, экспертность через посты).



В качестве примера посмотрите мой канал (ссылка ниже). В нем есть и экспертный контент, который показывает мой профессионализм, и отзывы клиентов, и сканы сертификатов/дипломов и кейсы (тот самый опыт). Фото тоже в хорошем качестве.



После того, как вы сделали себе портфолио, можно уже наладить контакты с другими профессионалами, которые работают с теми же лицами принимающими решения, что и вы: другие бухгалтера, маркетологи, юристы, дизайнеры и т.д. Такая развитая сеть на взаимовыгодных условиях поможет вам наращивать сарафанное радио.



Это стратегический шаг, к которому вы все равно придете. Сетевое взаимодействие с другими бухгалтерами или бухгалтерскими фирмами позволит не только получить доступ к потенциальным клиентам, но и воспользоваться их опытом и советами. Кроме того, вступление в профессиональные организации, связанные с бухгалтерским учетом, поможет вам быть в курсе тенденций и новостей отрасли, которые могут повлиять на потребности потенциальных клиентов. А у маркетологов, юристов, верстальщиков сайтов часто есть клиенты, которым нужен бухгалтер.



Тактический шаг по поиску клиентов: доски объявлений о вакансиях и биржи фриланса, где часто размещаются задания, связанные с бухгалтерскими услугами, и потенциальные клиенты ищут тех, кто отвечает их требованиям. Не надо говорить “на … клиентов нет”. Есть. Работаю с ноября с бухгалтером - она как раз говорила, что “клиентов нет”. Но по моей методологии наработала уже себе пул клиентов к началу февраля. Позже напишу кейс. Поэтому пробуйте и вы!



Кроме того, хороший тактический шаг - посещение местных деловых мероприятий и конференций. Это отличный способ наладить контакты с новыми людьми, которые в будущем могут стать вашими клиентами!



Приняв эти меры, вы за 3-4 месяца сможете увеличить свою клиентскую базу!

Дерзайте. Если есть вопросы - задавайте в комментариях и подписывайтесь на мой телеграм-канал, где можно найти еще больше полезной информации для продвижения.

@romandenisov