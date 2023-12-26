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Бухгалтеры

ТОП-3 опасных клиентов для бухгалтера. Ловчилы, токсики и умники

Возможно, вы слышали фразу: «Клиент всегда прав» — хорошее правило, которое следует помнить при работе с клиентами, оно всегда есть исключения. Как профессиональный бухгалтер, вы должны знать какие типы клиентов могут поставить вас в этическое, финансовое или юридическое «неудобное» положение.
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Я условно их разделил на три категории.

I. Первая — «Ловчилы».

Эти товарищи считают себя самыми умными и идут обычно на уклонение от уплаты налогов или отмывание денег. Понятно, что вам следует немедленно отказаться от дальнейшей работы с этим клиентом — независимо от того, насколько высоки предлагаемые условия оплаты. Также важно с осторожностью относиться к клиентам, которые обращаются за консультацией по бухгалтерскому учету, которая может быть сомнительной с этической точки зрения. Например, если они пытаются обойти определенные правила в своей отрасли, возможно, было бы лучше не брать их в качестве клиента.

II. Вторая категория — «Токсики».

Эти товарищи сами не умеют вести бизнес и пытаются с больной головы на здоровую (вашу) переложить все свои проблемы, вытягивая из вас энергию, время и силы. Доступы к продажам на условных маркетплейсах не дают, отчеты, нужные для вашей работы, готовят со скрипом после десятка напоминаний и в последний момент, пытаются постоянно контролировать вашу работу и часто любят ставить задачу по выходным или поздно вечером не поясняя деталей что именно хотят, но сделать надо обязательно к «обеду следующего дня».

III. Третья категория — «Умники».

Эти товарищи где-то что-то читали, где-то что-то слышали и решили, что теперь в налоговом кодексе секут и разбираются не хуже бухгалтера. Они часто придумывают крайне интересные схемы, которые бухгалтеру приходится потом героически проходить со слезами, потом и новыми седыми волосами. Представители этой категории обычно сначала спокойно сидят и торгуют на маркетплейсе, платя свои 6%. Но потом подумают в один момент, что это как-то много и «переходят на доходы минус расходы». В целом хорошая схема. При условии, что они знают свои доходы и знают маржинальность по каждому товару и вообще система учета выстроена в компании, но у умников как раз всего этого нет.

Это три категории клиентов. Напишите встречались ли они вам? Или может быть вы дополните мой список?

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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