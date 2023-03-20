НДФЛ

Сэкономили на НДФЛ предпринимателю, который строит дороги

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Марат Самитов
Марат Самитов

Отчетность в СФР

Срок подачи ЕФС-1 при увольнении

С 2023 года Фонд социального страхования и Пенсионный фонд объединены в новый Социальный фонд России, в который сдается новый объединенный отчет по персональным данным работников организаций, включая сведения о кадровых мероприятиях, – ЕФС-1.

Срок подачи ЕФС-1 при увольнении

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДС

Перевозка товара из дальнего зарубежья в Казахстан облагается НДС 20%

Если российская компания выполняет грузоперевозку для заказчика из Казахстана по маршруту «дальнее зарубежье – Казахстан», то ц елях НДС надо ориентироваться на приложение № 18 (протокол о взимании косвенных налогов) к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Кредитование

Рефинансирование и реструктуризация кредита: в чем разница и как лучше снизить ставку

Многие заемщики хотят изменить условия выплаты кредита. У кого-то, например, уменьшается зарплата, и платежи становятся непосильными. Кто-то замечает, что ставки в других банках стали ниже, и хочет перекредитоваться, чтобы сократить свои расходы.

Рефинансирование и реструктуризация кредита: в чем разница и как лучше снизить ставку

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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НДФЛ

Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица

По НДФЛ есть разные ставки: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. Для ставок 13% и 15% есть несколько налоговых баз и налоговые агенты считают НДФЛ по каждой из этих баз отдельно. Поэтому важно знать, какой доход к какой налоговой базе относится.

Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица
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