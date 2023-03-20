Сэкономили на НДФЛ предпринимателю, который строит дороги

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Чтобы избежать путаницы напомним, что называют чеком и для чего его нужно выдавать.
С 2023 года Фонд социального страхования и Пенсионный фонд объединены в новый Социальный фонд России, в который сдается новый объединенный отчет по персональным данным работников организаций, включая сведения о кадровых мероприятиях, – ЕФС-1.
Если российская компания выполняет грузоперевозку для заказчика из Казахстана по маршруту «дальнее зарубежье – Казахстан», то ц елях НДС надо ориентироваться на приложение № 18 (протокол о взимании косвенных налогов) к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.
Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое личный бренд и как он связан с товарным знаком.
Многие заемщики хотят изменить условия выплаты кредита. У кого-то, например, уменьшается зарплата, и платежи становятся непосильными. Кто-то замечает, что ставки в других банках стали ниже, и хочет перекредитоваться, чтобы сократить свои расходы.
Сейчас замена неисправного компонента считается как мена или как две сделки купли-продажи с документальным оформлением и включением в налоговую базу по НДС и налогу на прибыль.
Для организаций – резидентов ОЭЗ законами субъектов РФ может быть установлена пониженная ставка налога на прибыль (в региональный бюджет).
По НДФЛ есть разные ставки: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. Для ставок 13% и 15% есть несколько налоговых баз и налоговые агенты считают НДФЛ по каждой из этих баз отдельно. Поэтому важно знать, какой доход к какой налоговой базе относится.
База для начисления страховых взносов, а также сами страховые взносы по каждому сотруднику в РСВ должны быть больше нуля.