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Как мы будем платить налоги в 2023 году. НДФЛ со вкладов: как платить и снизить налог
В этом видео я расскажу как мы будем платить налоги в 2023 году и как снизить НДФЛ со вкладов.
В этом видео я расскажу как мы будем платить налоги в 2023 году и как снизить НДФЛ со вкладов.
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В этом видео я расскажу как мы будем платить налоги в 2023 году и как снизить НДФЛ со вкладов.
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Церковь — некоммерческая организация, так что если берете такую на учет, настраивать придется 1С:Бухгалтерия НКО, говорят бухгалтеры.
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