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Как учредители взыскали 2 миллиона рублей НДС с наёмного директора. Личная ответственность директора
Марат Самитов
Марат Самитов
Новая судебно-следственная практика по статье 198 УК. Продолжение истории с блогерами.
В этом видео я расскажу про личную ответственность директора за потерянный НДС.
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