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Покупка недвижимости. Как теперь проверить продавца и получить данные собственника из Росреестра
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу как теперь проверить продавца и получить нужные данные из Росреестра при покупке недвижимости. Напомню, с 1 марта данные о собственниках были засекречены.
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