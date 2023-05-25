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Марат Самитов
Страховые взносы

Как ИП избежал уплаты 1,5 млн рублей страховых взносов за самозанятых. Бизнес и налоги

История одного предпринимателя, которому налоговики попытались начислить 1,5 млн рублей.
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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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