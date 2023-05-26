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Группа компаний на ОСНО возместила НДС из бюджета и снизила налоговые риски. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео расскажу, как компания на общем режиме возместила НДС из бюджета и снизила налоговые риски.
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