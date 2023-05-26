Группа компаний на ОСНО возместила НДС из бюджета и снизила налоговые риски. Бизнес и налоги

Формирование личного бренда. Сколько стоит продвижение личного бренда юриста

На этот вопрос юристам я отвечаю диапазоном цен. И не потому, что не знаю, во сколько им обойдется та или иная услуга. Все цены известны, но стоимость для конкретного клиента зависит от нескольких вводных. Во-первых, от желаемого для юриста результата. Во-вторых, от усилий, которые нужно приложить, чтобы его добиться.