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Марат Самитов
НДС

Группа компаний на ОСНО возместила НДС из бюджета и снизила налоговые риски. Бизнес и налоги

В этом видео расскажу, как компания на общем режиме возместила НДС из бюджета и снизила налоговые риски.
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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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