Компания потеряла 10 млн рублей НДС из-за неправильного пользования налоговой оговоркой. Реальная история

Перенесут ли срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е? Клерк.Премиум № 18/2023

За прошлую неделю в бухгалтерском мире было много хороших и не очень новостей. Сенатор Ольга Ковитиди предложила сдавать все отчеты и платить налоги 20 числа вместо 28. А еще наконец-то заработал раздел ЕНС в личных кабинетах без ошибок (хотели бы мы сказать), но все-таки не в сказку попали. Как будет дальше — покажет лишь время.