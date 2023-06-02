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Предотвратили кассовый разрыв на 100 млн рублей при закупке товаров в Казахстане. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
Часто компании выбирают что-то одно: или ориентируются на измеримые финансовые показатели, или работают над брендом и его репутацией. В статье рассказываем о брендформансе — подходе, который рассказывает о компании, и при этом приносит бизнесу количественные результаты.
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