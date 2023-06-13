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Компания не обновила 1С и потеряла 1 млн руб. на налогах
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу как компания потеряла 1 млн рублей на налогах из-за того, что не обновила программу 1C.
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