Компания не обновила 1С и потеряла 1 млн руб. на налогах

Хочу бегать. С чего начать? Рекомендации ортопеда-травматолога

Если вы более-менее здоровый человек и у вас нет хронических заболеваний и травм — то адекватные беговые нагрузки вряд ли смогут навредить здоровью. Нагрузки должны быть дозированными и адекватными — не стоит бегать «через не могу» и боль. Выбирайте комфортные для себя дистанции и темп. Не пытайтесь пробежать марафон, только начав тренировки.