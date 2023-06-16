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Марат Самитов
Индивидуальный предприниматель

Сэкономили ИП 1 200 000 руб. на налогах абсолютно легально

В этом видео я расскажу как мы сэкономили ИП 1 200 000 руб. на налогах абсолютно легально.
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Марат Самитов

Марат Самитов

52 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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