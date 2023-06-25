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Поменяли сведения в ФСС и сэкономили компании 300 тыс. рублей страховых взносов
Марат Самитов
Марат Самитов
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Комментарии1
Не поняла, в чем ваша гениальная идея экономии на взносах? Просто правильно и вовремя сдать заявление о подтверждении основного вида деятельности? Потрясена конечно