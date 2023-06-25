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Марат Самитов
Страховые взносы

Поменяли сведения в ФСС и сэкономили компании 300 тыс. рублей страховых взносов

В этом видео я расскажу как мы сэкономили организации 300 тыс. рублей на страховых взносах.
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Марат Самитов

Марат Самитов

56 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип MTVM
    MTVM 39 минут назад

    Не поняла, в чем ваша гениальная идея экономии на взносах? Просто правильно и вовремя сдать заявление о подтверждении основного вида деятельности? Потрясена конечно

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Логотип Дмитрий Варкентин
Дмитрий Варкентин
Судебная практика по налоговым спорам

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Блокировка счетов. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по налоговым спорам
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Светлана Беляева
ВЭД

Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте

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Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте
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Psy_Natalie
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Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»

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Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»
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Инвестиции

Москва топчется на месте, Сочи не спасает летний сезон. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц

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Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Общество

По следам недавних событий — из Ростова с любовью ❤

В этой статье я не буду высказываться в отношении политической ситуации. Или выставлять страшные и не очень картинки из моего родного Ростова-на-Дону, поделюсь лишь своими ощущениями и эмоциями, а в заключении немного напишу про налоги.

По следам недавних событий — из Ростова с любовью ❤
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