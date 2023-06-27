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Нужно ли начислять зарплату и платить налоги в семейном бизнесе?
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу нужно ли семейному бизнесу начислять зарплату и платить налоги, если в вашем ИП работает жена, муж, сын, брат.
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