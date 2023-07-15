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Сэкономили 2 млн руб. ИП на УСН, торгующему на маркетплейсе. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу, как мы сэкономили 2 млн. руб. предпринимателю, торгующему на маркетплейсе. Ставь лайк и подпишись!
Как снизить налоги на основной системе налогообложения – вопрос, который волнует многих предпринимателей и руководителей компаний, работающих на ОСНО. С учетом постоянных изменений в налоговом законодательстве и сложности его применения, рациональное планирование налоговых платежей становится непременной задачей для успешного ведения бизнеса.
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