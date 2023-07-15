Сэкономили 2 млн руб. ИП на УСН, торгующему на маркетплейсе. Бизнес и налоги

Реклама которая не похожа на рекламу, потому что – правда

Мне хочется поделиться с вами этим случайным письмом, которое мы получили от нашего клиента, и оно вызывает у меня ощущение гордости. Письмо, предназначенное для коллеги клиента, было отправлено по ошибке на нашу почту.