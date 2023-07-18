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Марат Самитов
Пониженные ставки налога по УСН

Как ИП и организациям экономить на налогах еще больше

В этом видео я расскажу, как компаниям и предпринимателям можно экономить на налогах еще больше. При этом абсолютно законным способом.
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Марат Самитов

Марат Самитов

55 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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