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Как ИП и организациям экономить на налогах еще больше
Марат Самитов
Марат Самитов
Продолжаем серию публикаций про допрос свидетеля в налоговой инспекции. Сегодня у нас часть 4: явка на допрос в инспекцию. Правила поведения на налоговых допросах, которые стоит знать.
В этом видео я расскажу, как компаниям и предпринимателям можно экономить на налогах еще больше. При этом абсолютно законным способом.
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