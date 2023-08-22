Топ-4 легальных способа сэкономить на НДС. Бизнес и налоги

Аутсорсинг и аутстаффинг. В чем разница и что выбрать

Понятие аренды персонала возникло еще в 1990 годах, но широкую популярность снискало десятилетием позже — в начале 2000 годов. Разберем, что из себя представляет аутстаффинг и аутсорсинг, в чем их разница и что лучше выбрать.