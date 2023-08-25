Увеличили прибыль предпринимателя на УСН с 400 000 до 600 000 рублей в месяц. Бизнес и налоги

Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра

Хорошие новости, коллеги! Предприниматели утратили всякую надежду разобраться с ЕНП и активно нанимают в штат профессиональных бухгалтеров, хотя раньше обходились без них. Не сигнал ли это к смене места работы? Если да, то где размещать свою резюме?