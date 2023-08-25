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Марат Самитов
УСН

Увеличили прибыль предпринимателя на УСН с 400 000 до 600 000 рублей в месяц. Бизнес и налоги

В этом видео я расскажу, как увеличили прибыль предпринимателя на УСН с 400 000 до 600 000 рублей в месяц.
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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

    Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне
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    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

    Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
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    Логотип olgachuchumaeva
    olgachuchumaeva
    Право

    За наш счет. В ресторане можно не платить за еду, если она вам не понравилась

    ❗️Согласно правилам оказания услуг общественного питания, потребитель вправе отказаться от договора, если обнаружил существенные недостатки услуги.

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    Логотип nlukina
    nlukina
    Резюме бухгалтера

    Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра

    Хорошие новости, коллеги! Предприниматели утратили всякую надежду разобраться с ЕНП и активно нанимают в штат профессиональных бухгалтеров, хотя раньше обходились без них. Не сигнал ли это к смене места работы? Если да, то где размещать свою резюме?

    Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра
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    1,1 тыс.
    Логотип Клерк
    Клерк
    Декларация по НДС

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС

    В Налоговый кодекс внесли поправки по ставке НДС 0% и перечню необлагаемых НДС операций. Но кодов для них нет, поэтому ФНС довела их отдельным письмом.

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС
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