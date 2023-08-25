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Увеличили прибыль предпринимателя на УСН с 400 000 до 600 000 рублей в месяц. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу, как увеличили прибыль предпринимателя на УСН с 400 000 до 600 000 рублей в месяц.
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Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.
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