Мягкий отказ ФНС. Как отказать налоговой в предоставлении документов при проверке НДС

Изменения в НДФЛ для релокантов

В конце июля поставлена точка в спорах о налогообложении исполнителей, которые уехали за границу, работающих по гражданско-правовым договорам. С 2025 года ставка по НДФЛ больше не будет зависеть от статуса налогового резидента — платить налог будут все. Разберём, кого коснутся изменения и как они затронут бизнес.