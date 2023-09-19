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Как сохранить свой бизнес, если ты умер. Наследование бизнеса, правовые и финансовые аспекты
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу, что происходит с бизнесом после смерти предпринимателя, как сохранить бизнес и что делать наследникам.
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