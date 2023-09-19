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Марат Самитов
Право

Как сохранить свой бизнес, если ты умер. Наследование бизнеса, правовые и финансовые аспекты

В этом видео я расскажу, что происходит с бизнесом после смерти предпринимателя, как сохранить бизнес и что делать наследникам.
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Марат Самитов

Марат Самитов

65 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Право

    Как сохранить свой бизнес, если ты умер. Наследование бизнеса, правовые и финансовые аспекты

    В этом видео я расскажу, что происходит с бизнесом после смерти предпринимателя, как сохранить бизнес и что делать наследникам.

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