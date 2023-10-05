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За что налоговая инспекция блокирует счета предпринимателей и организаций. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
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В этом видео такая злободневная тема, особенно в конце 2023 года. Единый налоговый счет внес огромное количество неразберихи во взаимоотношениях налоговой инспекции и предпринимателей. С 1 января по конец сентября текущего года ФНС приостановила взыскания денежных средств, но теперь налоговая больше не будет искусственно тормозить взыскания.
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