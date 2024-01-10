Стикерпак «Скрепочка Клерка» в Телеграм. Сделайте свой рабочий чат ярче!

Новый стикерпак «Скрепочка Клерка» для бухгалтеров!
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Комментарии6
классные веселые скрепочки!!!
В WhahsApp они тоже неплохо смотрятся!)
да, отлично просто смотрятся!
А как в ВА их перетащить? У меня только через телегу открывается.
сохранить их все себе на комп или в телефон и можно будет кидать в ВА
Прекрасная инструкция . Там всё понятно изложено, давно пользуюсь.