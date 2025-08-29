Клерк.Плюс теперь с доступом к базе консультаций Клерка
Мы добавили в тарифы Клерк.Плюс доступ к базе консультаций — сама по себе эта услуга стоит 499 рублей. Но цену мы не подняли… просто потому что программисты уже ушли на выходные. Ловите инсайдерскую информацию:
С понедельника цена вырастет до 499 рублей, и это уже не так приятно, правда?
Что вы получите в подписке Клерк.Плюс:
Полный доступ к консультациям новое!!!
Реальные ситуации и готовые решения от экспертов: сотни практических кейсов, где бухгалтеры и предприниматели находят ответы на свои вопросы, а также примеры, как один и тот же запрос решают ИИ-помощник и эксперт.
Не знаете что такое ИИ-Помощник, прочтите пост Бориса Мальцева про это: Консультации на Клерке: ИИ отвечает быстро, а эксперты проверяют, чтобы всё было точно
Консультации экспертов с правильным ответом от ИИ:
Размер выходного пособия при расторжении трудового договора по соглашению сторон
Выплаты самозанятым лицам по договору подряда - прямые или косвенные расходы организации?
Есть ИП, у которого точки продаж в разных городах, через которые
Разборы, мини-курсы и конспекты вебинаров
За последние два дня вышли разборы и мини-курсы — только практичные материалы по НК, НДФЛ, отчетности, проверкам и кадровым вопросам, а также конспекты вебинаров с самыми актуальными темами от ведущих экспертов.
Зачем нужен реестр обязательных требований и что в нем можно узнать. Мини-курс
Как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и сотрудника-нерезидента. Мини-курс
Все о налогах и проверках 2025-2026: новые правила, штрафы, лайфхаки. Конспект вебинара с видео
Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео
А еще
Возможность заказать разбор главному редактору «Клерка»
Статус подписчика (получаете красивый значок к нику и отключение рекламы в подарок).
А если у вас уже есть Клерк.Премиум, то поздравляем — все это у вас уже есть. Спасибо, что вы пользуетесь подпиской.
Так что — время подключиться! Пока кто-то листает мемы на выходных, вы можете получить весь массив экспертных знаний по цене булочки из пекарни.
Подключиться к Клерк.Плюс за 299 рублей — предложение действует только до понедельника!
