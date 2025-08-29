ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Светлана Пастух

Клерк.Плюс теперь с доступом к базе консультаций Клерка

Да-да, пока разработчики «Клерка» на выходных пьют компот и отдыхают от кода, у вас есть шанс подключить подписку Клерк.Плюс всего за 299 рублей в месяц — с доступом к закрытому разделу Клерк.Консультаций.

Мы добавили в тарифы Клерк.Плюс доступ к базе консультаций — сама по себе эта услуга стоит 499 рублей. Но цену мы не подняли… просто потому что программисты уже ушли на выходные. Ловите инсайдерскую информацию:

С понедельника цена вырастет до 499 рублей, и это уже не так приятно, правда?

Что вы получите в подписке Клерк.Плюс:

Полный доступ к консультациям новое!!!

Реальные ситуации и готовые решения от экспертов: сотни практических кейсов, где бухгалтеры и предприниматели находят ответы на свои вопросы, а также примеры, как один и тот же запрос решают ИИ-помощник и эксперт.

Не знаете что такое ИИ-Помощник, прочтите пост Бориса Мальцева про это: Консультации на Клерке: ИИ отвечает быстро, а эксперты проверяют, чтобы всё было точно

Консультации экспертов с правильным ответом от ИИ:

  1. Удедомление о трудоустройстве

  2. Оплата наличными за товары для перепродажи

  3. Документы при экспорте со склада поставщика

  4. Заключение дог. ГПХ с самозанятым

  5. Размер выходного пособия при расторжении трудового договора по соглашению сторон

  6. Военкомат

  7. Выплаты самозанятым лицам по договору подряда - прямые или косвенные расходы организации?

  8. Льготы при открытии ИП впервые

  9. Есть ИП, у которого точки продаж в разных городах, через которые

  10. ККТ

Разборы, мини-курсы и конспекты вебинаров

За последние два дня вышли разборы и мини-курсы — только практичные материалы по НК, НДФЛ, отчетности, проверкам и кадровым вопросам, а также конспекты вебинаров с самыми актуальными темами от ведущих экспертов.

  1. Продажа основных средств на УСН

  2. Зачем нужен реестр обязательных требований и что в нем можно узнать. Мини-курс

  3. Как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и сотрудника-нерезидента. Мини-курс

  4. Все о налогах и проверках 2025-2026: новые правила, штрафы, лайфхаки. Конспект вебинара с видео

  5. Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео

А еще

  • Возможность заказать разбор главному редактору «Клерка»

  • Статус подписчика (получаете красивый значок к нику и отключение рекламы в подарок).

А если у вас уже есть Клерк.Премиум, то поздравляем — все это у вас уже есть. Спасибо, что вы пользуетесь подпиской.

Так что — время подключиться! Пока кто-то листает мемы на выходных, вы можете получить весь массив экспертных знаний по цене булочки из пекарни.

Подключиться к Клерк.Плюс за 299 рублей — предложение действует только до понедельника!

Дата публикации: 29.08.2025, 21:30

