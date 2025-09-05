ЦОК КПП ВЭД 04.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Светлана Пастух

Ошибки в отчетности стоят дороже, чем консультации на «Клерке»

На «Клерке» можно за пару кликов задать вопрос эксперту и получить обоснованный ответ со ссылками на нормативку. А еще доступна огромная база уже решенных кейсов, возможно, ваш вопрос там уже разобран.

Если вы когда-либо зависали на форуме в поисках ответа по налогам, бухгалтерии или кадрам, вам точно стоит заглянуть в сервис Клерк.Консультации

Консультации на «Клерке» — это удобный способ быстро получить помощь по налогам, кадрам и бухучету. В базе десятки тысяч готовых решений, которые ежедневно пополняются, а при необходимости можно задать свой вопрос и получить ответ от экспертов-практиков. 

Тут все просто — вы задаете свой вопрос, а вам быстро отвечает проверенный эксперт. Не просто кто-то из чата, а настоящий профессионал — юристы, аудиторы, консультанты 1С, адвокаты. И да, отвечают быстро, в среднем за 3 часа

А еще может ответить наш ИИ-помощник, которого мы обучили. Про ИИ-помощника можно почитать в блоге Бориса Мальцева.

Ответ ИИ-помощника «Клерка», одобренный экспертом Еленой Пономаревой

Как это работает?

  • Выбираете тариф, о них ниже.

  • Задаете вопрос. Вы можете прикрепить документы, фото, скрины экрана, все, что поможет эксперту понять вашу ситуацию. Важно — можно спросить анонимно.

  • Получаете ответ от эксперта, который обязательно содержит ссылки на нормативку и развернуто разбирает вашу проблему.

  • Плюс вы можете получить доступ к огромной базе уже решенных вопросов — иногда ответ уже там.  

Какие есть тарифы?

Доступ к базе консультаций других пользователей. Полезно, если хочется просто полазить в удобном рубрикаторе и найти готовый ответ.

Здесь скрывается еще одна возможность — доступ к Разборам законов, мини-курсам, конспектам вебинаров по ключевым темам, которые ищут бухгалтеры.

  • 1 консультация — 1 500 ₽
    Отличный вариант, если вопрос один, но конкретный. Доступ к базе, отключение рекламы и приватность в комплекте.

Клерк.Премиум — 2 499 ₽/мес

Месячная подписка, в которую входят две консультации с экспертами, доступ к базе онлайн-курсов для бухгалтеров, разборы законов, мини-курсы, конспекты вебинаров, а также сервисы проверки контрагентов и ИИ-помощник. Удобный вариант, если хотите объединить обучение, инструменты и практическую помощь в одном пакете.

  • Пакет на 20 консультаций — 5 900 ₽
    Экономия почти 80%. Срок действия — 6 месяцев. Вопросы можно использовать постепенно. Подходит, если вы бухгалтер или ИП, которому регулярно прилетают странные ситуации.

  • Пакет на 50 консультаций — 11 800 ₽
    Идеален для тех, кто работает с бухучетом на постоянке или ведет несколько клиентов. Срок действия тоже 6 месяцев, но зато цена за консультацию всего 236 ₽. За такие деньги вам в магазине даже сыр не улыбнется. 

Как оплатить?

В один клик картой, по счету, в рассрочку, а если вам комфортнее платить долями, тоже можно.

Можно ли докупить консультации?

Да! Если вы уже на тарифе Клерк.Премиум, и вопросы закончились — просто докупаете еще. Все гибко. Главное не теряться и помнить, что экспертная помощь теперь не роскошь, а удобная кнопка на сайте. 

Попробуйте «Клерк.Консультации» и вам больше не придется спорить с коллегой, кто прав по новому Письму Минфина.

Подсказка — прав будет эксперт, ну или наш ИИ-помощник.  

Информации об авторе

Светлана Пастух

Светлана Пастух

3 подписчика11 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
Главная Тарифы