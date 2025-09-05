Ошибки в проводках при возврате товара, отпуск по частям и НДС-льготы в общепите — свежие материалы для подписчиков Клерк.Плюс
Когда можно оплатить отпуск по частям — нюанс, о котором многие бухгалтеры вспоминают только при проверке.
Возврат товара: проводки, на которых чаще всего ошибаются.
Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году. С учетом изменений с 1 октября
Самые свежие письма Минфина и ФНС за август — мы собрали только то, что реально влияет на работу бухгалтера.
Работодатель уверен, что ознакомил сотрудника с ЛНА, а на поверку выясняется, что нет. Разъясняем правила, ошибки, разбираем судебный кейс.
Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль
В мини-курсе разберем, можно ли учесть в целях налога на прибыль расходы на ДМС и как уплатить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС.
Самые актуальные данные о налоговых проверках в 2025 году. Екатерина Болдинова рассмотрела специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.
Закон о запрете иностранных слов: Как закон повлияет на работу бизнеса
Закон о платформенной экономике: что изменится для продавцов и ПВЗ с 1 октября 2026 года
Туристический налог: включать ли сопутствующие услуги гостиниц и отелей в базу.
Самые интересные консультации за первую неделю сентября с ответами экспертов и ИИ-помощника
Отпуск в октябре, отпускные выплачены в сентябре. В ЗУП в ведомости ставим сентябрь или октябрь?
Как правильно оформить договор с исполнителем — как с ИП или как с физлицом, если оплата поступит со счета ИП, и можно ли в реквизитах не указывать этот счет?
Правомерно ли требование заказчика предоставить отчетность «Персонифицированные данные о физических лицах» и не повлечет ли это нарушений при передаче сведений?
Продлевается ли отпуск, если во время него на субботу приходится региональный праздничный день?
