Светлана Пастух

7 новых вебинара, 8 статей, 3 онлайн-курса для бухгалтера. Дайджест подписки Клерк.Премиум за неделю

Какие ошибки чаще всего допускают при возврате товара и учете переплаты по страховым взносам? Можно ли уволить сотрудника в командировке и как защититься на налоговой проверке в 2025 году? Эксперты Клерк.Премиум собрали все самое важное в одном месте. Узнайте, как работать без ошибок и оставаться в курсе всех новостей профессии.

Перед вами дайджест материалов, над которыми на прошлой неделе работала команда экспертов Клерк.Премиум.

Новый курс мастхэв этой осени для бухгалтеров!

Вышел новый курс: «Новые правила учета – 2025».

Эксперты собрали все ключевые изменения с 1 сентября: от поправок в Трудовом кодексе до новых форматов отчетности. 

Обновили  доступные курсы

В подписке 70 онлайн-курсов от Школы Клерка. Курс состоит из видеоуроков, конспектов и проверочных тестов. Курсы все актуальные на сегодняшнюю дату.  

Эти курсы мы обновили и актуализировали:

Каталог курсов найдете по ссылке. 

Записи вебинаров

Если вы пропустили прямые эфиры, смотрите вебинары в записи. Мы уже загрузили и прикрепили конспекты, вы сможете скачать материалы, а после просмотра получить сертификат. 

Календарь вебинаров для бухгалтера

Мы запланировали вебинары с ведущими экспертами. Регистрируйтесь и приглашайте коллег. В прямом эфире вы сможете задать вопросы спикерам.

Статьи, мини-курсы, конспекты вебинаров

  1. Как получить скидку по взносам на травматизм на 2026 год: разбор условий и сроков

  2. Увольнение в командировке: можно или нет

  3. Собрали для вас все самые актуальные данные о налоговых проверках в 2025 году. Рассмотрели специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.

  4. Переплата по страховым взносам: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль.

  5. Самозанятый за границей: реально ли переехать и остаться на НПД.

  6. Главные письма Минфина и ФНС за август 2025 года — собрали в одном обзоре.

  7. Возврат товара: порядок, НДС, проводки — практическое руководство.

  8. Отпуск по частям: когда работодатель может согласовать и как правильно оформить.


    Консультации ТОП темы

Мы собрали самые важные вопросы, которые бухгалтеры и предприниматели задают в сервисе Клерк.Консультации. Отвечают эксперты Клерка и ИИ-помощник

По теме Маркетплейсы

По теме НДС

По теме УСН

Сервис Клерк.Консультации — реальная помощь в работе. Попробуйте задать свой вопрос — и убедитесь сами, насколько удобно иметь такую поддержку под рукой.

Что еще в подписке

Напоминаем, что в подписке доступны инструменты и сервисы для бухгалтеров и предпринимателей 

Тарифы

Клерк.Премиум на месяц — 2499 ₽
2 консультации с экспертами, курсы и разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров, проверка контрагентов и ИИ-помощник. Все, что нужно бухгалтеру в одном тарифе.

Клерк.Премиум на год — выгоднее на 40%
Один раз оформили — и целый год пользуетесь всеми возможностями без ограничений и переплат.

