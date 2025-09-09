7 новых вебинара, 8 статей, 3 онлайн-курса для бухгалтера. Дайджест подписки Клерк.Премиум за неделю
Всем привет! Перед вами дайджест материалов, над которыми на прошлой неделе работала команда экспертов Клерк.Премиум. Эти материалы доступны в подписке. Уже 25 лет Клерку доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Новый курс мастхэв этой осени для бухгалтеров!
Вышел новый курс: «Новые правила учета – 2025».
Эксперты собрали все ключевые изменения с 1 сентября: от поправок в Трудовом кодексе до новых форматов отчетности.
Обновили доступные курсы
В подписке 70 онлайн-курсов от Школы Клерка. Курс состоит из видеоуроков, конспектов и проверочных тестов. Курсы все актуальные на сегодняшнюю дату.
Эти курсы мы обновили и актуализировали:
Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С Новый модуль с инструкциями и чек-листами по изменениям в кассовых чеках, работе с мигрантами и покупателями.
Кассы-2025, учет денежных средств и расчетных операций Как работать с ККТ по новым правилам, вести учет расчетов с клиентами, поставщиками и бюджетом — грамотно и без ошибок.
Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С Программа курса обновлена с учетом изменений в расчетах и кадровых выплатах с 1 сентября 2025 года.
Каталог курсов найдете по ссылке.
Записи вебинаров
Если вы пропустили прямые эфиры, смотрите вебинары в записи. Мы уже загрузили и прикрепили конспекты, вы сможете скачать материалы, а после просмотра получить сертификат.
Как бухгалтеру вырасти до финансового директора.
Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, показала, какие навыки стоит прокачать, чтобы перейти от учета к стратегии и говорить с собственником на одном языке.
Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года.
Эксперты сервиса «Платформа ОФД» рассказали, как работать с ЭДО и ЭПД, чтобы не нарваться на штрафы.
Сложности учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация.
Ольга Кошкина поделилась кейсами из практики: как снизить затраты, выстроить процессы и избежать ошибок в рознице и опте.
Календарь вебинаров для бухгалтера
Мы запланировали вебинары с ведущими экспертами. Регистрируйтесь и приглашайте коллег. В прямом эфире вы сможете задать вопросы спикерам.
11 сентября — Разбираем новые правила, документы и отчетность, чтобы работать без ошибок с Анна Тетерлевой.
16 сентября — Актуальные изменения для работы бизнеса с Китаем и другими странами – учет, налоги и таможня. Спикер Людмила Ганичева.
18 сентября — Елена Ярушкина расскажет, Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше в 2025 году
23 сентября — Узнайте о новых правилах работы с ПСН и УСН с 2026 года и легальных способах снижения налоговой нагрузки от Елены Шедис
Статьи, мини-курсы, конспекты вебинаров
Как получить скидку по взносам на травматизм на 2026 год: разбор условий и сроков
Увольнение в командировке: можно или нет
Собрали для вас все самые актуальные данные о налоговых проверках в 2025 году. Рассмотрели специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.
Переплата по страховым взносам: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль.
Самозанятый за границей: реально ли переехать и остаться на НПД.
Главные письма Минфина и ФНС за август 2025 года — собрали в одном обзоре.
Возврат товара: порядок, НДС, проводки — практическое руководство.
Отпуск по частям: когда работодатель может согласовать и как правильно оформить.
Консультации ТОП темы
Мы собрали самые важные вопросы, которые бухгалтеры и предприниматели задают в сервисе Клерк.Консультации. Отвечают эксперты Клерка и ИИ-помощник
По теме Маркетплейсы
Сумма удержанная за начисленные баллы по программе лояльности РВБ
По теме НДС
По теме УСН
Сервис Клерк.Консультации — реальная помощь в работе. Попробуйте задать свой вопрос — и убедитесь сами, насколько удобно иметь такую поддержку под рукой.
Что еще в подписке
Напоминаем, что в подписке доступны инструменты и сервисы для бухгалтеров и предпринимателей
Тарифы
Клерк.Премиум на месяц — 2499 ₽
2 консультации с экспертами, курсы и разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров, проверка контрагентов и ИИ-помощник. Все, что нужно бухгалтеру в одном тарифе.
Клерк.Премиум на год — выгоднее на 40%
Один раз оформили — и целый год пользуетесь всеми возможностями без ограничений и переплат.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию