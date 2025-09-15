ЦОК КПП УУ 12.09 Мобильная
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера
Компенсация за задержку зарплаты, инвентаризация МПЗ. Что нового выйдет в Клерк.Плюс на неделе 15–19 сентября

Каждый день экспертная редакция будет добавлять свежие разборы и мини-курсы, чтобы у вас под рукой всегда были ответы на самые острые темы. Добавляйте статью в избранное — новые разборы и мини-курсы будут появляться здесь каждый день. 

Напомню, подписка Клерк.Плюс — это разборы, мини-курсы и понятные объяснения сложных тем бухучета, налогов и кадров, а также доступ к базе решенных ответов в Клерк.Консультациях. Экспертные материалы полезные бухгалтеру собранные в одном месте. 

На этой неделе вас ждет

15 сентября

  • Компенсация за задержку зарплаты — знаете, как правильно ее рассчитать и какие ошибки чаще всего допускают работодатели? Мини-курс поможет не попасть на претензии инспекции и жалобы работников.

  • Инвентаризация МПЗ — как пройти проверку без недостач и споров с налоговой. Разберем порядок и ключевые нюансы оформления.

16 сентября

  • Работник сменил прописку — что должен сделать работодатель? Штрафы за ошибки могут прилететь быстро, поэтому важно знать алгоритм.

  • Налоги в уведомлении сентября — какие суммы придут в ЕНС и как проверить корректность начислений, чтобы не пропустить срок оплаты.

17 сентября

  • Компенсация питания работникам — можно ли учесть расходы в налогах и как оформить выплаты без лишних вопросов от проверяющих.

  • Инвентаризация дебиторки и кредиторки — подводные камни, которые выявляются только в конце года. Разберем, как закрыть долги правильно.

18 сентября

  • ИФНС требует документы, которых нет — что отвечать и как действовать, чтобы избежать штрафов за «непредставление».

  • Переплата отпускных — как оформить возврат или удержание, чтобы не испортить отношения с работником и не нарушить закон.

19 сентября

  • Возврат денег за туристическую путевку — можно ли вернуть и в каких случаях? Материал пригодится, если сотрудник уходит в отпуск, а путёвка срывается.

  • Налог с продажи доли в ООО — сколько придется заплатить и какие есть законные способы снизить налоговую нагрузку.

Если вы уже с Клерк.Премиум, все эти материалы также появятся у вас в подписке. Спасибо, что остаетесь с нами!

