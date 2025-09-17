Налоги за чужую фирму, отпуск с увольнением и как уменьшить налог по УСН. Дайджест Клерк.Консультаций #3

Как ИП с сотрудниками уменьшить налог на УСН?

ИП на УСН с работниками может сократить налог не более чем на 50%. В это ограничение входят фиксированные взносы ИП, взносы за сотрудников и дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 руб.

Важно, взносы за работников учитываются только после уплаты в бюджет. А взносы «за себя» предприниматель теперь вправе сразу включать в расходы текущего периода (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Налог уменьшить можно, но строго в пределах 50%.