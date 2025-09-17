Налоги за чужую фирму, отпуск с увольнением и как уменьшить налог по УСН. Дайджест Клерк.Консультаций #3

Оплата налога за другую фирму: как отразить в учете?
ООО перечислило налог за другую организацию, у той не оказалось средств на счете. Как оформить такую операцию?
Ответ эксперта: если договорных отношений не было, ситуацию следует закрепить договором займа. В нем можно прямо указать, что займ предоставляется через оплату обязательств другой компании. Это позволит корректно отразить операцию в учете у обеих сторон.
Как ИП с сотрудниками уменьшить налог на УСН?
ИП на УСН с работниками может сократить налог не более чем на 50%. В это ограничение входят фиксированные взносы ИП, взносы за сотрудников и дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 руб.
Важно, взносы за работников учитываются только после уплаты в бюджет. А взносы «за себя» предприниматель теперь вправе сразу включать в расходы текущего периода (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Налог уменьшить можно, но строго в пределах 50%.
Отпуск с последующим увольнением у вахтовика: что учесть бухгалтеру
Сотрудник работает вахтой и просит уйти в оплачиваемый отпуск с последующим увольнением. Эксперт пояснил: это возможно, если увольнение не связано с виновными действиями работника. В заявлении сотрудник должен указать сразу две просьбы — предоставить отпуск и уволить.
Важно — днем увольнения будет последний день отпуска. Все выплаты и документы нужно оформить до ухода работника. Междувахтовый отдых отпуском не считается, поэтому совместить его с увольнением нельзя.
