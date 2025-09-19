Маркетплейсы: возвраты, комиссии, НДС. Дайджест Клерк.Консультаций #4
Возврат маркированного товара с Wildberries (FBO)
Товар отправили на склад Wildberries по FBO, но он не продается, и платить за хранение больше невыгодно. Хотим забрать товар обратно и списать. Возникает вопрос — как оформить возврат правильно?
Эксперт Клерк.Консультаций пояснил — при отправке на склад Wildberries коды маркировки передаются маркетплейсу, а при возврате он обязан вернуть их продавцу через УПД в ЭДО. Дальше продавец сам выводит товар из оборота, если это необходимо. И не забываем — в оферте (п. 4.6) прописаны сроки, когда УПД нужно подписать.
С какими вопросами столкнулись бухгалтеры на этой неделе:
В отчетах Ozon есть базовое вознаграждение, а в УПД отражается итоговое вознаграждение. Баллы за скидки при этом выпадают и не попадают в акт сверки. Как правильно начислять и учитывать такие баллы, чтобы не было расхождений?
Купили товар на Ozon по 100% предоплате, есть только чек на предоплату. Чека на отгрузку нет. Можно ли в таком случае учесть расходы только по чеку на предоплату?
В ЭДО пришел «Входящий УПД ВЗВ-ПОСТ» с разными позициями из нескольких передач. Как правильно внести такой возврат в учете?
После взаимозачета по отчетам Яндекс.Маркета на счете 62.02 остается сумма. Нужно ли начислять с нее авансовый НДС и повторять процедуру в следующем месяце, если остаток сохраняется?
ИП на УСН «Доходы-расходы» с НДС продает коляски (ставка 10%). В отчетах Wildberries суммы по продажам и в уведомлениях о выкупах расходятся. Что брать в учет — данные из отчетов или из уведомлений?
