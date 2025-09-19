Маркетплейсы: возвраты, комиссии, НДС. Дайджест Клерк.Консультаций #4

С 1 октября 2025 года Ozon обновит условия работы по FBO и FBS. Бухгалтеров ждет еще больше вопросов как правильно учесть комиссии и возвраты, что делать с маркированным товаром, как вести НДС при смене режима? Самые актуальные ситуации недели в Клерк.Консультаций.

Сервис Клерк.Консультаций на «Клерке» — это удобный способ быстро получить ответ от эксперта, а не тратить часы на чтение законов и поиск по форумам.

Мы выбрали самые интересные вопросы недели и ответы экспертов в Клерк.Консультациях, чтобы вы могли применить сразу в работе.

Возврат маркированного товара с Wildberries (FBO)

Товар отправили на склад Wildberries по FBO, но он не продается, и платить за хранение больше невыгодно. Хотим забрать товар обратно и списать. Возникает вопрос — как оформить возврат правильно?

Эксперт Клерк.Консультаций пояснил — при отправке на склад Wildberries коды маркировки передаются маркетплейсу, а при возврате он обязан вернуть их продавцу через УПД в ЭДО. Дальше продавец сам выводит товар из оборота, если это необходимо. И не забываем — в оферте (п. 4.6) прописаны сроки, когда УПД нужно подписать.

С какими вопросами столкнулись бухгалтеры на этой неделе:

