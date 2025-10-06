Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера
Когда требуется поручение на обработку персональных данных. Анонс материалов Клерк.Плюс 6 – 10 октября 

Когда требуется поручение на обработку персональных данных. Анонс материалов Клерк.Плюс 6 – 10 октября 

На этой неделе редакция подготовила материалы — подробные тексты с инструкциями, чек-листами и файлами для работы, а еще короткие видео-курсы по самым важным темам для бухгалтера: от персональных данных и командировочных расходов до зарплаты, патент и УСН в 2026 году.

С 6 по 10 октября в подписке Клерка выйдут новые материалы. Все публикации появятся по расписанию, а здесь — полный список тем. Сохраните этот анонс в «Избранное», я добавлю ссылки на статьи, как только они будут опубликованы на сайте.

6 октября

  • Поручение на обработку персональных данных требуется, когда оператор передает их обработку стороннему лицу (не сотруднику), которое действует в интересах оператора.

    Типичные случаи, когда поручение НУЖНО: передача функций на аутсорс (бухгалтерия, кадры), использование облачных сервисов, привлечение коллекторских агентств, работа с IT-провайдерами, кол-центрами. Когда не нужно, читайте в разборе. 

  • Когда нельзя учесть расходы на командировку. Мини-курс о случаях, когда поездка не считается командировкой, а расходы не включаются в прочие.

7 октября

  • Перевод на другую должность: можно ли предусмотреть в трудовом договоре. Мини-курс о формулировках и рисках.

  • Как ИП может легально использовать имущество супруга в бизнесе

8 октября

  • Какие выплаты положены наследникам, о которых они могут не знать.

  • Можно ли повысить зарплату работнику в середине месяца.

9 октября

  • Как удержать алименты из больничного: пример расчета.

  • Прощение долга контрагенту: налоги и проводки.

10 октября

  • Какие приказы можно не оформлять в 2025 году. 

  • Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета 

В Клерк.Плюс есть конспекты вебинаров — полный текст с примерами, документами, комментариями и материалами от спикера. 

На прошлой неделе добавили конспект на важную тему — Патент и УСН в 2026 году: какие изменения ждут бухгалтеров в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами. 

Если хотите, чтобы редакция подготовила разбор по конкретному вопросу, оставьте заявку по ссылке

Информации об авторе

Светлана Пастух

Светлана Пастух

7 подписчиков30 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы