Когда требуется поручение на обработку персональных данных. Анонс материалов Клерк.Плюс 6 – 10 октября 

С 6 по 10 октября в подписке Клерка выйдут новые материалы. Все публикации появятся по расписанию, а здесь — полный список тем. Сохраните этот анонс в «Избранное», я добавлю ссылки на статьи, как только они будут опубликованы на сайте.
6 октября
Поручение на обработку персональных данных требуется, когда оператор передает их обработку стороннему лицу (не сотруднику), которое действует в интересах оператора.
Типичные случаи, когда поручение НУЖНО: передача функций на аутсорс (бухгалтерия, кадры), использование облачных сервисов, привлечение коллекторских агентств, работа с IT-провайдерами, кол-центрами. Когда не нужно, читайте в разборе.
Когда нельзя учесть расходы на командировку. Мини-курс о случаях, когда поездка не считается командировкой, а расходы не включаются в прочие.
7 октября
Перевод на другую должность: можно ли предусмотреть в трудовом договоре. Мини-курс о формулировках и рисках.
Как ИП может легально использовать имущество супруга в бизнесе
8 октября
Какие выплаты положены наследникам, о которых они могут не знать.
Можно ли повысить зарплату работнику в середине месяца.
9 октября
Как удержать алименты из больничного: пример расчета.
Прощение долга контрагенту: налоги и проводки.
10 октября
Какие приказы можно не оформлять в 2025 году.
Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета
В Клерк.Плюс есть конспекты вебинаров — полный текст с примерами, документами, комментариями и материалами от спикера.
На прошлой неделе добавили конспект на важную тему — Патент и УСН в 2026 году: какие изменения ждут бухгалтеров в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.
