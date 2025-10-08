Что делать ИП, если в акте налоговой проверки указано занижение налога по УСН? Топ-10 вопросов — дайджест Клерк.Консультаций #7
Возражения на акт налоговой проверки: что делать ИП на УСН.
ИП получил акт налоговой проверки, в котором указано, что он занизил налог по УСН, неправомерно уменьшив его на сумму страховых взносов. При этом сам ИП утверждает, что никакого требования о представлении пояснений или уплаты он раньше не получал.
Возникает вопрос: можно ли в такой ситуации подать возражения на акт проверки? Если да, то должны ли в возражениях расписать порядок, каким образом уменьшали налог на взносы, и будет ли этого достаточно?
ИИ-помощник в Клерк.Консультациях разобрался в вопросе:
Если ИП не получал требования о представлении документов, это не лишает его права подать возражения на акт налоговой проверки. Согласно п. 6 ст. 100 НК РФ, налогоплательщик имеет 15 рабочих дней с момента получения акта для подачи письменных возражений.
В возражениях следует подробно объяснить, каким образом были уменьшены налоги за счет страховых взносов, и предоставить подтверждающие документы. Этого должно быть достаточно для обоснования своей позиции.
