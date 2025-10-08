Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
Светлана Пастух
Что делать ИП, если в акте налоговой проверки указано занижение налога по УСН? Топ-10 вопросов — дайджест Клерк.Консультаций #7

Мы собрали типичные ситуации, с которыми сталкиваются бухгалтеры, и подготовили ответы экспертов с учетом норм НК РФ и официальных разъяснений Минфина и ФНС.
Возражения на акт налоговой проверки: что делать ИП на УСН.

ИП получил акт налоговой проверки, в котором указано, что он занизил налог по УСН, неправомерно уменьшив его на сумму страховых взносов. При этом сам ИП утверждает, что никакого требования о представлении пояснений или уплаты он раньше не получал.

Возникает вопрос: можно ли в такой ситуации подать возражения на акт проверки? Если да, то должны ли в возражениях расписать порядок, каким образом уменьшали налог на взносы, и будет ли этого достаточно?

ИИ-помощник в Клерк.Консультациях разобрался в вопросе:

Если ИП не получал требования о представлении документов, это не лишает его права подать возражения на акт налоговой проверки. Согласно п. 6 ст. 100 НК РФ, налогоплательщик имеет 15 рабочих дней с момента получения акта для подачи письменных возражений.

В возражениях следует подробно объяснить, каким образом были уменьшены налоги за счет страховых взносов, и предоставить подтверждающие документы. Этого должно быть достаточно для обоснования своей позиции.

Самые популярные вопросы бухгалтеров недели в Клерк.Консультациях

  1. Применение кассы при аренде с физлицами: какие платежи отражать и когда.

  2. Возврат переплаты от поставщика: можно ли принять наличные в кассу?

  3. Отчетность по ЕФС и ПСВ в новом ООО: что сдавать директору-учредителю и какие риски штрафов.

  4. Зачет займа в счет оплаты услуг: возникает ли доход у ИП на УСН 6%?

  5. Ошибки в уведомлениях по налогам: нужно ли подавать корректировку или достаточно 6-НДФЛ?

  6. Вознаграждение от банка через агрегатора: облагается ли НДС при УСН.

  7. Согласие на обработку персональных данных при договорах с самозанятыми — обязательно или нет.

  8. Коммерческая концессия: как учитывать роялти и первоначальный платеж в бухучете.

  9. Транзитный экспорт сырья: можно ли не платить НДС при ввозе в РФ, если товар сразу уходит в Индию?

  10. Ошибки при задержке зарплаты: как их избежать при заполнении 6-НДФЛ.

