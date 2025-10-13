Росстат готовит масштабную реформу отчетности. Анонс материалов Клерк.Плюс 13 – 17 октября

С 13 по 17 октября редакция подготовит в подписке Клерк.Плюс важные разборы законов. Все материалы выйдут точно в срок, а следить за обновлениями удобно по этому анонсу. Просто добавьте его в закладки и как только статьи появятся, я заменю заголовки на кликабельные ссылки.
Что уже доступно в подписке:
Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года
Изменения коснутся почти всего малого бизнеса: одни компании будут отчитываться постоянно, другие — по выбору. Основные нововведения касаются кадровой политики — назначение руководителей, заработная плата, условия труда и движения кадров. Новые формы и сроки найдете в таблице.
Какие документы прикладывать к авансовому отчету по командировке.
Подробный алгоритм для оформления командировок, включая сложные случаи с зарубежными поездками и валютой.
Что выйдет с 14 по 17 октября:
14 октября, вторник
Сотрудника признали банкротом: как начислять зарплату
Какие налоги войдут в уведомление октября 2025
15 октября, среда
Может ли несовершеннолетний стать самозанятым
Расходы на обучение сотрудников: рискованные ситуации
16 октября, четверг
Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года
Налоговые базы по НДС и УСН для УСН
17 октября, пятница
Когда и как можно аннулировать чеки
Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2026 год
