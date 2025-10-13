КПП Старт потока 13.10 Мобильная
Светлана Пастух

Росстат готовит масштабную реформу отчетности. Анонс материалов Клерк.Плюс 13 – 17 октября

На этой неделе мы разберем ключевые изменения, которые коснутся каждого бухгалтера. Пока Росстат анонсирует масштабную реформу отчетности, мы уже подготовили для вас четкий анализ и практические руководства.

С 13 по 17 октября редакция подготовит в подписке Клерк.Плюс важные разборы законов. Все материалы выйдут точно в срок, а следить за обновлениями удобно по этому анонсу. Просто добавьте его в закладки и как только статьи появятся, я заменю заголовки на кликабельные ссылки.

Что уже доступно в подписке:

  • Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года
    Изменения коснутся почти всего малого бизнеса: одни компании будут отчитываться постоянно, другие — по выбору. Основные нововведения касаются кадровой политики — назначение руководителей, заработная плата, условия труда и движения кадров. Новые формы и сроки найдете в таблице.

  • Какие документы прикладывать к авансовому отчету по командировке.
    Подробный алгоритм для оформления командировок, включая сложные случаи с зарубежными поездками и валютой.

Что выйдет с 14 по 17 октября:

14 октября, вторник

  • Сотрудника признали банкротом: как начислять зарплату

  • Какие налоги войдут в уведомление октября 2025

15 октября, среда

  • Может ли несовершеннолетний стать самозанятым

  • Расходы на обучение сотрудников: рискованные ситуации

16 октября, четверг

  • Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года

  • Налоговые базы по НДС и УСН для УСН

17 октября, пятница

  • Когда и как можно аннулировать чеки

  • Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2026 год

Сохраняйте анонс, чтобы не пропустить новые материалы или следите в разделе «Разборы» на «Клерке». 

Подписка Клерк.Плюс — доступ к актуальной и практической информации. Получайте готовые ответы на сложные вопросы, чтобы работать быстро и без ошибок.

Светлана Пастух

Светлана Пастух

8 подписчиков34 поста

