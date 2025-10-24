7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Светлана Пастух
Что нового в Клерк.Премиум #8: консультации с экспертами, ФСБУ 9/2025 и разборы для бухгалтера

Что нового в Клерк.Премиум #8: консультации с экспертами, ФСБУ 9/2025 и разборы для бухгалтера

Всем привет! Собрала для вас полезный дайджест подписки Клерк.Премиум. Ниже коротко о том, что нового вышло на прошлой неделе.

Каждый раз убеждаюсь, что Клерк.Премиум — это живое бухгалтерское сообщество. Быстрые ответы экспертов и ИИ-помощника в Клерк.Консультациях, готовые формы и шаблоны, проверка контрагентов, удобные калькуляторы и большой обучающеий блок — курсы, вебинары, конспекты, тренажеры.

Мы каждую неделю отбираем лучший контент для бухгалтеров и предпринимателей. Собрала все, что вышло в подписке на неделе. Поехали.

Самое главное! У «Клерка» день рождения!

🎉 День рождения у Клерка, а подарки дарят вам.

Дарим -24% на подписку для бухгалтеров — Клерк.Премиум.

Только до 25 октября! Подписка за 13 680₽ вместо 18 000₽. Подключить.

Что нового в подписке

Мы усилили Клерк.Премиум консультациями с экспертами по 1С, бухучету, налогам и кадрам. Формат простой — видеовстреча, где эксперт дает короткую вводную, разбор изменений, ответы на ваши вопросы и готовые рекомендации что делать.

Расписание ближайших консультаций:

Последняя встреча была на тему «Кадры, воинский учет и персональные данные — 2025» с экспертом Еленой Пономаревой.
Разобрали, что изменилось в кадрах и что еще готовится, как это влияет на работу бухгалтера и кадровика, как и когда перестраивать процессы.

Всегда приятно осознавать, что наша работа приносит пользу. А вот и подтверждение:

Отзывы слушателей консультации

Встречи по кадровой теме планируем проводить регулярно — будем заранее сообщать даты. Пропустили прямой эфир? Запись доступна прям здесь:

Елена Пономарава на БУХ.СОВЕТ–2026

Елена выступит на IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ-2026 в Москве, 11–12 декабря. Зал уже заполнен, подключайтесь к онлайн-трансляции.

Подписчики Клерк.Премиум получают бесплатно доступ к онлайн-эфиру конференции, запись презентации всех спикеров и сертификат участника. Если не успеете онлайн, всегда можно пересмотреть в записи.

Промокод на бесплатную трансляцию найдете в Личном кабинете.

Ближайшие вебинары

Напомню, что записи вебинаров доступны только подписчикам Премиум. Корректируйте свое расписание, чтобы не пропустить вебинар или становитесь подписчиком.

Новые материалы в разделе «Разборы»

  • АУСН-2026: новые правила фиксированных взносов ИП, травматизм и география — что проверить уже сейчас.

  • Дефляторы-2026: пороги УСН до 490,5 млн, влияние на НДФЛ и ПСН — кому и как меняются лимиты.

  • УСН и платежные сервисы: как признавать доход, нужна ли касса и чек.

  • Аннулирование чеков за 2 минуты: законные основания, чек коррекции и обязательные реквизиты.

  • Матпомощь сотрудникам: когда действует лимит 4 000 ₽ и когда вся сумма без НДФЛ и взносов.

Все материалы найдете в разделе «Разборы». Хотите получить профессиональный разбор вашей ситуации? Закажите персональный разбор у главного редактора.

Новые курсы в подписке

В октябре мы добавили три новых курса. 

Обучение проходит онлайн в удобном темпе. Смотрите видео или скачивайте конспекты, а по итогам тестирования выдается сертификат.

Актуальные записи вебинаров

  • Мастер-класс: НДС за 3 квартал в 1С:Предприятие 8.3. С аудитором заполнили декларацию — от настройки учета до отправки, без ошибок, блокировок и доначислений.

  • Управленческий баланс. Как превратить отчетность в управленческий инструмент, показать, куда уходят деньги, и стать финансовым партнером, а не просто бухгалтером.

  • Мастер-класс: 6-НДФЛ за 3 кв. 2025. Новые коды доходов и прогрессивная шкала — пошагово разбираем форму и заполняем без ошибок.

  • От главбуха до финдира: как прыгнуть в карьерный лифт. Дорожная карта перехода: ключевые навыки, шаги, типовые ошибки и реальные кейсы.

Сертификаты доступны в Личном кабинете после просмотра вебинара.

Спасибо, что читаете. С предложениями, критикой и похвалой можно в комментарии.

Дата публикации: 24.10.2025, 16:46

Информации об авторе

Светлана Пастух

Светлана Пастух

8 подписчиков41 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы