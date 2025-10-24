Что нового в Клерк.Премиум #8: консультации с экспертами, ФСБУ 9/2025 и разборы для бухгалтера

Что нового в подписке

Мы усилили Клерк.Премиум консультациями с экспертами по 1С, бухучету, налогам и кадрам. Формат простой — видеовстреча, где эксперт дает короткую вводную, разбор изменений, ответы на ваши вопросы и готовые рекомендации что делать.

Расписание ближайших консультаций:

27 октября – Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом Ириной Морозовой

31 октября – Госзакупки и национальный режим в 2025 году: что изменилось и как работать

Последняя встреча была на тему «Кадры, воинский учет и персональные данные — 2025» с экспертом Еленой Пономаревой.

Разобрали, что изменилось в кадрах и что еще готовится, как это влияет на работу бухгалтера и кадровика, как и когда перестраивать процессы.

Всегда приятно осознавать, что наша работа приносит пользу. А вот и подтверждение:

Отзывы слушателей консультации

Встречи по кадровой теме планируем проводить регулярно — будем заранее сообщать даты. Пропустили прямой эфир? Запись доступна прям здесь: