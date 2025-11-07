ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Письма Минфина и ФНС за октябрь: что важно знать бухгалтеру. Дайджест Клерк.Плюс

Минфин и ФНС заботливо разъясняют, как считать налоги и что можно, а что нельзя в бухгалтерском учете. Собрали самые важные письма октября 2025 года, а еще подборка свежих материалов подписки Клерк.Плюс.

Надеюсь, что вы читаете эти дайджесты не по диагонали. Смотрю статистику и мне приятно, что вы не просто смотрите, а кликаете по ссылкам и узнаете новое. Значит, все не зря.

Подписка Клерк.Плюс — уверенность, что вы ничего не упустите. Каждую неделю новые материалы экспертной редакции экономят ваше время и углубляют знания.

А вот что на этой неделе стоит вашего внимания.

📎 Письма Минфина и ФНС за октябрь

Собрали все самые важные письма и разъяснения октября — важное для бухгалтеров.

📎 Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

Разбираемся, зачем нужен, как его применяют в крупных организациях и какие проводки не дадут запутаться в МПЗ и импорте.

📎 Когда можно отказаться от командировки

Иногда командировка не обязательная. Объясняем, кто и когда имеет право отказаться, и чем это грозит работнику. 

📎 Неиспользованный отпуск: сгорит или останется?

Собрали мнения судов и объясняем, когда дни отдыха можно потерять безвозвратно.

📎 Персональные данные: сколько лет хранить и как не нарушить закон

Хранить документы с персональными данными нужно долго. Разбираемся, какие сроки действуют и где чаще всего ошибаются работодатели.

📎 Товарный знак в учете: от идеи до проводки

Создали бренд, как его поставить на баланс. Когда товарный знак становится нематериальным активом и как правильно оформить проводки.

