Обзор материалов для бухгалтеров: вебинары, записи эфиров и обновления подписки Клерк.Премиум #10

Обновления в курсах повышения квалификации

В курсах появились новые интерактивные задания — можно сразу применять знания на практике: вводите данные и расчеты, кликаете, проверяете себя и видите сразу результат. В каждом курсе тесты, встречи с преподавателями и интерактивные задания, которые помогают закрепить материал.

И еще хорошая новость: на программы повышения квалификации и профпереподготовки действует скидка 20%. Промокод лежит у вас в Личном кабинете.

Налоговый консультант

Все налоговые изменения 2026 года, рабочие методы оптимизации и защиты, чек-листы, деловые игры и онлайн-встречи с экспертами.

Профессия «Главный бухгалтер»

Полный практикум: симулятор 1С, налоговые нововведения 2026 года, методы оптимизации и блок по финанализу.

Бухгалтер маркетплейса 2026

Учитесь работать с новыми кабинетами маркетплейсов, выгрузками, баллами, выкупами и отчетами OZON, Wildberries, Яндекс Маркета.

С заботой о вашей работе, команда Клерк.Премиум ❤️