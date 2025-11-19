ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера
Обзор материалов для бухгалтеров: вебинары, записи эфиров и обновления подписки Клерк.Премиум #10

Обзор материалов для бухгалтеров: вебинары, записи эфиров и обновления подписки Клерк.Премиум #10

На этой неделе в Клерк.Премиум — актуальные вебинары, новые эфиры с экспертами, обновленные курсы и бонусы. Все самое полезное для работы бухгалтера и предпринимателя, чтобы ничего не пропустить.

Налоговую реформу-2026 одобрили во втором чтении. С Клерк.Премиум вы не потеряетесь в потоке изменений. Мы первыми разбираем новые правила, оперативно проводим вебинары, обновляем курсы и даем практику, которую можно применять сразу.

Ближайшие вебинары

Регистрируйтесь заранее — сможете задать спикеру вопросы в прямом эфире.

Записи прошедших вебинаров

На прошлой неделе прошли насыщенные эфиры — теперь все записи доступны в вашем Личном кабинете. После просмотра — сертификат.

  • Денежные средства компании
    Как превратить ОДДС в инструмент ранней диагностики кассовых разрывов. Разбор структуры отчета, типовых рисков и подходов к построению таблиц и дашбордов.

  • Самозанятые в 2026 году: что можно и чего лучше избегать
    Главные правила работы с НПД. Разбираем спорные кейсы, риски блокировки выплат и типичные претензии ФНС.

  • Бухгалтер-аутсорсер в 2026 году
    Что меняется, как корректировать договоры и находить баланс с требовательными клиентами в новой реальности.

  • Штрафы и остановка бизнеса 2025–2026
    ККТ, ОФД, чеки, маркировка. Разбираем, какие ошибки приводят к блокировкам, и отрабатываем алгоритм действий.

  • Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025
    Обзор всех изменений в кадровой сфере от Елены Пономаревой: от обработки персональных данных до обязанностей работодателя.

  • Налоговая реформа-2026 для бухгалтеров маркетплейсов
    Что ждет селлеров и бухгалтеров в 2026 году: новые требования, лимиты и контроль.

  • 1С-2025: консультация с Константином Соболевским
    Рабочие обновления по ЗУП, Бухгалтерии и ERP — в практических примерах.

Актуальные онлайн-курсы в подписке

  • АУСН — 2026
    Единственный режим, который не затронет налоговая реформа-2026. Готовый план перехода, чек-лист и калькулятор нагрузки для УСН и АУСН.

  • Бухгалтерия маркетплейсов 2025–2026
    Программа обновлена на 1 ноября 2025 года: учет, налоги, 1С, работа с кабинетами ключевых площадок.

  • Нейросети и Power BI для бухгалтера
    Практический курс по ИИ и современному анализу данных. Учитесь строить отчеты и усиливать свою роль в компании.

  • ФСБУ 9/2025 «Доходы»
    Только практика: разбор новых правил признания доходов и корректное применение стандарта. После прохождения — сертификат.

Обновления в курсах повышения квалификации

В курсах появились новые интерактивные задания — можно сразу применять знания на практике: вводите данные и расчеты, кликаете, проверяете себя и видите сразу результат. В каждом курсе тесты, встречи с преподавателями и интерактивные задания, которые помогают закрепить материал.

И еще хорошая новость: на программы повышения квалификации и профпереподготовки действует скидка 20%. Промокод лежит у вас в Личном кабинете.

  • Налоговый консультант
    Все налоговые изменения 2026 года, рабочие методы оптимизации и защиты, чек-листы, деловые игры и онлайн-встречи с экспертами.

  • Профессия «Главный бухгалтер»
    Полный практикум: симулятор 1С, налоговые нововведения 2026 года, методы оптимизации и блок по финанализу.

  • Бухгалтер маркетплейса 2026
    Учитесь работать с новыми кабинетами маркетплейсов, выгрузками, баллами, выкупами и отчетами OZON, Wildberries, Яндекс Маркета.

С заботой о вашей работе, команда Клерк.Премиум ❤️

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Информации об авторе

Светлана Пастух

Светлана Пастух

9 подписчиков48 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет