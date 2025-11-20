Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Ошибочный взнос наличных на счет ИП: как исправить без последствий

Каждый день в Клерк.Консультациях всплывают ситуации, которые могут случиться в любой компании. Собрала популярные разборы за неделю — ответы, которые точно пригодятся в работе.
ИП внес наличные в банк на свой расчетный счет, указав «торговая выручка». На самом деле деньги предназначались для счета ООО, где он же директор. Возникает вопрос: как исправить так, чтобы налоговая не посчитала этот взнос выручкой ИП?

Что важно учитывать:

  • Переводить деньги со счета ИП на счет ООО нельзя. Такой перевод легко может вызвать подозрения в дроблении бизнеса.

  • Если у ИП есть наличная выручка, логично оставить все как есть. Формально ошибка не создает риска.

Как корректно исправить, если деньги все-таки должны попасть в ООО

  1. Снять эти средства со счета ИП.

  2. Внести наличные на расчетный счет ООО.

  3. В назначении платежа — обычный комментарий, соответствующий операции, например, «внесение наличной выручки» или другое корректное основание в зависимости от сути.

⚠️ Как объяснить налоговой при вопросах:

ИП внес собственные средства, ошибочно указав комментарий и реквизиты. Ошибку исправили: деньги сняты и внесены на счет ООО корректным образом.

Коротко: не делайте перевод между ИП и ООО, только «снять — внести». Это самый безопасный вариант.

Когда ИП уволил всех сотрудников: что сдавать?

У ИП в 2024 году были работники, но он всех уволил. Отчетность за 2024 год уже сдана. Что теперь сдавать в 2025-м?

Что говорит правило для ИП без сотрудников в 2025 году:

Если в 2025 году у предпринимателя нет работников и нет выплат физлицам, то:

  • В СФР сдавать нечего: отчет ЕФС-1 для ИП без сотрудников не нужен вообще, даже нулевой.

  • В ФНС сдавать тоже нечего:
    — 6-НДФЛ, РСВ  — не сдается.
    — Персонифицированные сведения — тоже.

⚠️ Но есть тонкий момент про налоговую.

Хотя нулевую 6-НДФЛ сдавать не нужно, чтобы инспекция не решила, что вы забыли отчет, и не заблокировала расчетный счет, лучше сделать профилактический шаг:

Отправить в ФНС информационное письмо, что в отчетном периоде ИП не был налоговым агентом, выплат физлицам не производил, и обязанности по сдаче 6-НДФЛ у него не возникло.

Топ-10 консультаций недели 

  • Патент в 2026 году: можно ли ИП на розничной торговле и грузоперевозках работать на ПСН после новых поправок, и как считать лимиты выручки? 

  • АУСН и сотрудники в 2026 году: идут ли страховые взносы, начисляется ли стаж и надо ли сдавать ЕФС-1 «Стаж»?

  • ПСН в 2026 году: что будет с патентом при выручке 30 млн в 2025, и перейдет ли ИП на УСН с НДС 5%?

  • Корректировочный счет-фактура в 1С: почему уменьшение НДС не отражается и вычет дублируется в книге покупок?

  • НДС 5% с 2026 года: можно ли вернуть пониженную ставку при УСН после превышения лимита и учета коэффициента-дефлятора 272,5 млн руб?

  • Как рассчитать НДС при утрате права на патент: сверху или по расчетной ставке, если акты уже выставлены «без НДС»?

  • Расходы в декларации по налогу на прибыль при отсутствии доходов: как исправить неверное отражение списанного долга и затрат на ПО?

  • Потерян кассовый чек для авансового отчета: можно ли принять расходы по копии или фото с QR-кодом?

  • Как отразить в 1С удержание за недовложение товара от Ozon при УСН 15% с НДС 5%?

В Клерк.Консультациях теперь ответы формируются быстрее: ИИ предлагает вариант решения, эксперты проверяют и дополняют. Задайте вопрос и посмотрите, как это работает.

