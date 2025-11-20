Каждый день в Клерк.Консультациях всплывают ситуации, которые могут случиться в любой компании. Собрала популярные разборы за неделю — ответы, которые точно пригодятся в работе.

Ошибочный взнос наличных на счет ИП: как исправить без последствий

ИП внес наличные в банк на свой расчетный счет, указав «торговая выручка». На самом деле деньги предназначались для счета ООО, где он же директор. Возникает вопрос: как исправить так, чтобы налоговая не посчитала этот взнос выручкой ИП?

Что важно учитывать:

Переводить деньги со счета ИП на счет ООО нельзя. Такой перевод легко может вызвать подозрения в дроблении бизнеса.

Если у ИП есть наличная выручка, логично оставить все как есть. Формально ошибка не создает риска.

Как корректно исправить, если деньги все-таки должны попасть в ООО

Снять эти средства со счета ИП. Внести наличные на расчетный счет ООО. В назначении платежа — обычный комментарий, соответствующий операции, например, «внесение наличной выручки» или другое корректное основание в зависимости от сути.

⚠️ Как объяснить налоговой при вопросах:

ИП внес собственные средства, ошибочно указав комментарий и реквизиты. Ошибку исправили: деньги сняты и внесены на счет ООО корректным образом.

Коротко: не делайте перевод между ИП и ООО, только «снять — внести». Это самый безопасный вариант.

Когда ИП уволил всех сотрудников: что сдавать?

У ИП в 2024 году были работники, но он всех уволил. Отчетность за 2024 год уже сдана. Что теперь сдавать в 2025-м?

Что говорит правило для ИП без сотрудников в 2025 году:

Если в 2025 году у предпринимателя нет работников и нет выплат физлицам, то:

В СФР сдавать нечего: отчет ЕФС-1 для ИП без сотрудников не нужен вообще, даже нулевой.

В ФНС сдавать тоже нечего:

— 6-НДФЛ, РСВ — не сдается.

— Персонифицированные сведения — тоже.

⚠️ Но есть тонкий момент про налоговую.

Хотя нулевую 6-НДФЛ сдавать не нужно, чтобы инспекция не решила, что вы забыли отчет, и не заблокировала расчетный счет, лучше сделать профилактический шаг:

Отправить в ФНС информационное письмо, что в отчетном периоде ИП не был налоговым агентом, выплат физлицам не производил, и обязанности по сдаче 6-НДФЛ у него не возникло.

