Можно ли отказаться получать зарплату в банке, изменения в счетах-фактурах — главное для бухгалтера на этой неделе. Дайджест подписки Клерк.Плюс.

Можно ли отказаться получать зарплату в банке, который выбрал работодатель
Как работник может сменить банк, как оформить заявление, какие ограничения есть у работодателя и что делать при навязанном выборе.
Допсоглашения к договорам из-за повышения НДС до 22%
Какие формулировки использовать в длящихся договорах, как корректировать цену, что обязательно фиксировать письменно.
АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году
Конспект вебинара с видео
Как работает АУСН, можно ли использовать его как способ уйти от НДС, какие риски и обязанности придут бухгалтеру.
Нюансы перехода с УСН/ПСН, однозначные запреты, примеры расчетов и ответы на вопросы.
Три изменения в счетах-фактурах из-за поправок в НК-2026
Что поменяется в форме счета-фактуры: два ключевых реквизита и новый порядок утверждения формы — теперь это зона ответственности ФНС.
Когда можно не явиться в суд по гражданскому процессу
Повестка — это обязанность явиться. Но закон знает исключения: что считать уважительной причиной, как уведомить суд и какие документы приложить.
Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям 2026 года.
Что менять в учете уже сейчас, как готовить отчетность за 2025-й и что будет «болеть» у компаний после повышения ставки НДС. Конспект консультации с видео
Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий
Тема, где большинство работодателей рискуют попасть под судебный иск. Какие подходы к премированию безопасны и как оформить.
Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру
Какие документы понадобятся, как проходит осмотр, какие вопросы задают инспекторы и что важно не проигнорировать.
Когда компенсация за страховку и мойку личного авто сотрудника не облагается взносами
Какие документы нужны, чтобы избежать взносов, что написать в соглашении и какие ошибки встречаются чаще всего.
Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав
Что такое «правомерное использование контента ИИ», как оформлять договоры, как защищаться от претензий и на что обращать внимание при публикациях.
Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налога, уплаченного за третье лицо
Что считается некритичной ошибкой в платежке, в каких случаях инспекция обязана зачесть платеж, судебная практика по таким спорам.
Дисциплинарные взыскания: виды и оформление
Когда можно применить взыскание, какие виды предусмотрены законом, как оформить документально и что обязательно проверить перед изданием приказа.
