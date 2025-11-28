Можно ли отказаться получать зарплату в банке, изменения в счетах-фактурах — главное для бухгалтера на этой неделе. Дайджест подписки Клерк.Плюс.

Что меняется для бухгалтера в 2026 году, как работать с обновленными счетами-фактурами и какие формулировки использовать в допсоглашениях в связи с повышением НДС 22% . В дайджесте — ключевые разборы недели, которые помогут спокойно ориентироваться в новых требованиях.

Можно ли отказаться получать зарплату в банке, который выбрал работодатель

Как работник может сменить банк, как оформить заявление, какие ограничения есть у работодателя и что делать при навязанном выборе.

Допсоглашения к договорам из-за повышения НДС до 22%

Какие формулировки использовать в длящихся договорах, как корректировать цену, что обязательно фиксировать письменно.

АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году

Конспект вебинара с видео

Как работает АУСН, можно ли использовать его как способ уйти от НДС, какие риски и обязанности придут бухгалтеру.

Нюансы перехода с УСН/ПСН, однозначные запреты, примеры расчетов и ответы на вопросы.

Три изменения в счетах-фактурах из-за поправок в НК-2026

Что поменяется в форме счета-фактуры: два ключевых реквизита и новый порядок утверждения формы — теперь это зона ответственности ФНС.

Когда можно не явиться в суд по гражданскому процессу

Повестка — это обязанность явиться. Но закон знает исключения: что считать уважительной причиной, как уведомить суд и какие документы приложить.

Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям 2026 года.

Что менять в учете уже сейчас, как готовить отчетность за 2025-й и что будет «болеть» у компаний после повышения ставки НДС. Конспект консультации с видео

Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий

Тема, где большинство работодателей рискуют попасть под судебный иск. Какие подходы к премированию безопасны и как оформить.

Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру

Какие документы понадобятся, как проходит осмотр, какие вопросы задают инспекторы и что важно не проигнорировать.

Когда компенсация за страховку и мойку личного авто сотрудника не облагается взносами

Какие документы нужны, чтобы избежать взносов, что написать в соглашении и какие ошибки встречаются чаще всего.

Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав

Что такое «правомерное использование контента ИИ», как оформлять договоры, как защищаться от претензий и на что обращать внимание при публикациях.

Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налога, уплаченного за третье лицо

Что считается некритичной ошибкой в платежке, в каких случаях инспекция обязана зачесть платеж, судебная практика по таким спорам.

Дисциплинарные взыскания: виды и оформление

Когда можно применить взыскание, какие виды предусмотрены законом, как оформить документально и что обязательно проверить перед изданием приказа.