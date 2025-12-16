Как перейти на АУСН: порядок и сроки. Дайджест Клерк.Консультаций #15

В Клерк.Консультациях появился подробный вопрос о переходе на АУСН — из тех, где формально все просто, а на практике легко споткнуться о сроки.

Вопрос

Компания на УСН «Доходы» планирует переход на АУСН в 2026 году и пытается разобраться в порядке и сроках.

Интересует, можно ли перейти с февраля 2026 года, когда подавать уведомление — до 31 декабря 2025 года или в январе 2026-го, и переносится ли срок, если он выпадает на выходной.

Отдельно волнуют вопросы по смене режима: можно ли, перейдя на АУСН с февраля, уйти с него через 12 месяцев или только с нового календарного года, и нужно ли отдельно подавать отказ от УСН и в какие сроки.

Есть вопросы и по банкам: когда закрывать счет в неуполномоченном банке и к какому моменту должен быть открыт счет в уполномоченном банке.

Также важно понять, какую отчетность сдавать за январь 2026 года, если с февраля компания уже будет на АУСН, и может ли компания на ОСНО перейти на АУСН с февраля или только с 1 января.

Ответ эксперта Надежды Камышевой:

Перейти с УСН на АУСН можно с любого месяца года. Если компания планирует переход с 1 февраля, уведомление нужно направить не позднее 31 января.

Если крайний срок совпадает с выходным днем, по общему правилу он должен переноситься, однако устоявшейся практики именно по АУСН пока нет. Поэтому откладывать подачу уведомления на последний день не рекомендуется.

Отдельно подавать заявление об отказе от УСН не нужно. Само уведомление о переходе на АУСН одновременно означает прекращение применения обычной УСН.

Счет в неуполномоченном банке необходимо закрыть до даты подачи уведомления о переходе на АУСН. Если на момент подачи уведомления такой счёт остаётся открытым, налогоплательщик получит отказ в применении режима.

Отчетность за январь 2026 года (если переход на АУСН происходит с февраля) сдается в обычном порядке: 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1 с подразделом 2, декларация по УСН.

Во всех этих отчетах будут отражены данные только за январь 2026 года.

Компании, находящиеся на ОСНО, могут перейти на АУСН только с 1 января, переход с февраля для них не предусмотрен.

Вывод

Переход на АУСН с февраля — рабочий вариант, но только для тех, кто сейчас на УСН. Ключевые моменты — не тянуть с уведомлением и заранее разобраться с банками: закрыть счет в неуполномоченном банке и открыть счёт в подходящем.

Отказываться от УСН отдельно не нужно, январь закрывается обычной отчетностью, а для компаний на ОСНО вариант «с февраля» вообще не работает — только с начала года. В целом алгоритм несложный, но ошибка в одном счете может стоить всего перехода.

