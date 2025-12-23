Смена объекта УСН и конец года: где бухгалтеры чаще всего ошибаются. Дайджест Клерк.Консультаций 17#
ИП планирует перейти на УСН «доходы минус расходы» и спрашивает: если оплату за декабрьские продажи покупатели перечислят в январе, останется ли этот доход в 2025 году?
Эксперт Клерк.Консультаций объясняет неприятную, но полезную111 логику УСН: по кассовому методу доход считается по дате поступления денег. Поэтому оплата, пришедшая в январе 2026 года за товары, проданные в декабре 2025-го, попадет в налоговую базу 2026 года.
А вот расходы на покупку этих товаров, которые ИП понес в 2025 году, в 2026 учесть нельзя — потому что они были произведены до перехода на режим «доходы-расходы». Норма прямо прописана в п. 4 ст. 346.17 НК РФ.
Вывод для бухгалтера: при смене объекта налогообложения внимательно смотрите на разрыв между датой закупки и датой оплаты от покупателей — иначе получится классика: доход пришел, а расходы не доехали.
Каждый день в Клерк.Консультациях всплывают ситуации, которые могут случиться в любой компании. Собрала лучшие разборы за неделю:
ИП на УСН 1% и с уплатой НДС: можно ли перейти на АУСН, если регион отменит льготную ставку, и мешает ли действующий НДС переходу на АУСН?
УСН с НДС 5% в 2025: можно ли с 01.01.2026 перейти на НДС 22% по новым правилам «4 квартала», не выжидая 12 кварталов, и для кого действует эта норма?
Директор (не учредитель) в отпуске без сохранения зарплаты и компания «на нуле»: нужно ли платить страховые взносы за директора в 2026 году, если деятельности и движений по счету нет?
Нужна ли ККТ и как учитывать доход ИП на УСН «Доходы» при продаже кофе через кофейный аппарат, который принимает наличные?
Как правильно учитывать суммы доходов и расходов при УСН, если данный ИП является плательщиком НДС?
Как ИП правильно перейти с НПД на УСН с 1 января: нужно ли в «Моем налоге» сниматься с учета или достаточно уведомления о переходе?
Каков алгоритм закрытия ООО в упрощенном порядке?
Страховой стаж директора в 2026 году: будет ли идти стаж при уплате фиксированных взносов с МРОТ без начисления зарплаты, и как считать взносы/НДФЛ при 0,5 ставки?
Разовое превышение в 2025: при падении оборота в 2026 можно ли с 2027 вернуться на УСН без НДС, или НДС 5% обязателен три года?
Нужно ли включать в доходы при УСН «Доходы» у селлера маркетплейса баллы за скидки, если выплата приходит уже за минусом этих баллов?
Сервис Клерк. Консультации на «Клерке» — это удобный способ быстро получить ответ от эксперта, а не тратить часы на чтение законов и поиск по форумам.
Вы просто описываете свою ситуацию и получаете четкий, персональный ответ, что нужно сделать и на что обратить внимание. Только конкретные решения от специалистов, которые знают, как все работает на практике.
