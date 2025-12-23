Смена объекта УСН и конец года: где бухгалтеры чаще всего ошибаются. Дайджест Клерк.Консультаций 17#

Обычный переход на другой объект УСН. Но бухгалтер внезапно видит, деньги есть, а уменьшать налог нечем. Почему так происходит именно на стыке годов — разбираемся с экспертами в Клерк.Консультациях.

ИП планирует перейти на УСН «доходы минус расходы» и спрашивает: если оплату за декабрьские продажи покупатели перечислят в январе, останется ли этот доход в 2025 году?

Эксперт Клерк.Консультаций объясняет неприятную, но полезную111 логику УСН: по кассовому методу доход считается по дате поступления денег. Поэтому оплата, пришедшая в январе 2026 года за товары, проданные в декабре 2025-го, попадет в налоговую базу 2026 года.

А вот расходы на покупку этих товаров, которые ИП понес в 2025 году, в 2026 учесть нельзя — потому что они были произведены до перехода на режим «доходы-расходы». Норма прямо прописана в п. 4 ст. 346.17 НК РФ.

Вывод для бухгалтера: при смене объекта налогообложения внимательно смотрите на разрыв между датой закупки и датой оплаты от покупателей — иначе получится классика: доход пришел, а расходы не доехали.

