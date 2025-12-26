Может ли студент-очник работать на полную ставку, налоги-2026, патент в 1С. Дайджест Клерк.Плюс

📎 Налоги-2026: 30 вопросов от бухгалтеров

НДС на УСН, взносы, прибыль, декларации. Живые вопросы, практические ответы и видео, которое можно включить вместо сериала и не пожалеть.

📎 Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение налога в 1С:Бухгалтерии 8

Инструкция, как правильно посчитать налог по патенту и подготовить уведомление на уменьшение. Полезно и бухгалтеру, и ИП.

📎 Как рассчитать действительную долю в ООО

Выход участника из ООО — чаще спор кто кому сколько должен. Разобрали, как определить действительную стоимость доли.

📎 Длящийся договор и НДС: что делать упрощенцу в переходном периоде и что предписал КС

Что делать поставщику на УСН, если доход за 2025 год превысил 20 млн, и как трактовать формулировки в договоре после позиции Конституционного суда.

📎 Сколько нужно хранить авансовые отчеты

Какие сроки хранения, на что ориентироваться. То самое знание, которое пригодится в момент «а когда можно выкинуть папку?».

📎 Зачем ИП на патенте нужна УСН

Разбираем, зачем ИП на ПСН «подстраховка» в виде УСН и в каких ситуациях она реально работает.

📎 Как оформить доначисление зарплаты

Ошиблись в расчетах, нашли недоплату, поменялись условия — когда нужно доначислять зарплату обязательно и как оформить.

📎 Лист ознакомления с результатами СОУТ: всегда ли нужен и сколько его хранить

Нужен ли лист ознакомления всегда, что он подтверждает и сколько лет его держать в архиве.

📎 Как оформить отстранение и допуск к работе — мини-курс

Отстранили — потом допустили обратно: какие документы оформить и в каком порядке.

📎 Заявления по патенту: новые формы-2026

По ПСН появятся два новых бланка. Посмотрели, что меняется и как не промахнуться с формой в новом году.

📎 Перевод жилого помещения в нежилое: пошаговая инструкция

Если бизнес растет и «квартира под офис/салон/кафе» становится планом — понятный алгоритм процедур и согласований.

С наступающими! Пусть в январе у вас будет минимум писем от ФНС, хотя когда же им писать, они тоже отдыхают. 😄