Может ли студент-очник работать на полную ставку, налоги-2026, патент в 1С. Дайджест Клерк.Плюс

Может ли студент-очник работать на полную ставку
Работа полный день для студентов разрешена
Ограничения по продолжительности рабочего дня установлены только для несовершеннолетних (ст. 94 ТК РФ). Для совершеннолетних студентов-очников запретов нет — они могут работать на полную ставку.
Совместительство тоже возможно
Студент очного отделения с основным местом работы вправе работать по совместительству, если работа выполняется в свободное время и не связана с вредными или опасными условиями (ст. 282 ТК РФ).
Ограничения по совместительству (ст. 284 ТК РФ):
не более 4 часов в день, но в свободный от основной работы день — полный день;
за месяц — не более ½ нормы рабочего времени.
Эти ограничения не применяются, если по основному месту работа приостановлена или сотрудник отстранён (ст. 142, 73 ТК РФ).
Коротко: студент-очник 18+ может учиться, работать полный день и даже брать совместительство — закон это допускает.
Какой договор можно заключить, можно ли платить меньше МРОТ и надо ли предоставлять очникам учебные отпуска — читайте в статье.
