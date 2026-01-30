Что нового в Клерк.Премиум: корпоративный доступ и удобный просмотр онлайн-курсов

Мы добавили в Клерк.Премиум несколько новых возможностей для клиентов — особенно полезных тем, кто работает не один, а в компании. Рассказываю, что изменилось, как теперь управлять подпиской и почему проходить онлайн-курсы стало удобнее, чем раньше

Корпоративный Премиум

Наш флагманский продукт — подписку Клерк.Премиум можно использовать не только для себя, но и для всей компании. Корпоративный Премиум дает дополнительные возможности, вы можете управлять несколькими аккаунтами в своем Личном кабинете.

Например, вы — главный бухгалтер. У вас есть коллега или помощник. Добавляете его в свою подписку и назначаете обучение, которое важно для вашей компании.

Что мы сделали:

Увидели около 400 пользователей, которые оплачивали Премиум по счету компании и подключили им Корпоративный тариф бесплатно. Все оплаченные периоды при этом сохранились. Что изменилось? В подписке появилось второе место для коллеги.

Как понять, что корпоративный Премиум уже у вас?

Если рамка вокруг вашей аватарки стала не красной, а разноцветной — корпоративный Премиум уже подключен.

Клерк.Премиум

Корпоративный Клерк.Премиум

Вы можете зайти в Корпоративный кабинет и бесплатно пригласить одного коллегу. Ему будут доступны все возможности подписки Клерк.Премиум — онлайн-курсы, вебинары, участие в Клерк.Конференциях, консультации экспертов, проверка контрагентов, инструменты для бухгалтера.

Если подписки еще нет — в Личном кабинете увидите условия подключения.

Личный кабинет подписчика Клерк.Премиум

Просмотр онлайн-курсов без лишних шагов

Премиум-клиенты получают полный доступ к базе онлайн-курсов Клерка. Сейчас их более 60 — по всем ключевым темам бухгалтерского учета.

Когда у вас один курс, все просто, идете по порядку — урок, видео, тест, следующий блок.

Но когда в подписке десятки курсов, такой подход не всегда удобен.

Часто нужно быстро разобраться в конкретном вопросе, посмотреть одну главу, освежить тему, разобраться в изменениях.

Именно для этого мы сделали отдельный режим просмотра онлайн-курсов.

Программа курса

Можно открыть все уроки курса и сразу перейти к нужному разделу без обязательного прохождения тестов.

Важно: в этом режиме прогресс не засчитывается и сертификат не выдается. Чтобы получить сертификат, курс нужно пройти полностью. Зато нужную главу можно посмотреть быстро — без лишних уроков.

Доступ к этому режиму открывается только при подключении Клерк.Премиум.

P.S. А вы уже проверили свой Личный кабинет на Клерке?