Что нового в Клерк.Премиум: корпоративный доступ и удобный просмотр онлайн-курсов
Корпоративный Премиум
Наш флагманский продукт — подписку Клерк.Премиум можно использовать не только для себя, но и для всей компании. Корпоративный Премиум дает дополнительные возможности, вы можете управлять несколькими аккаунтами в своем Личном кабинете.
Например, вы — главный бухгалтер. У вас есть коллега или помощник. Добавляете его в свою подписку и назначаете обучение, которое важно для вашей компании.
Что мы сделали:
Увидели около 400 пользователей, которые оплачивали Премиум по счету компании и подключили им Корпоративный тариф бесплатно. Все оплаченные периоды при этом сохранились. Что изменилось? В подписке появилось второе место для коллеги.
Как понять, что корпоративный Премиум уже у вас?
Если рамка вокруг вашей аватарки стала не красной, а разноцветной — корпоративный Премиум уже подключен.
Вы можете зайти в Корпоративный кабинет и бесплатно пригласить одного коллегу. Ему будут доступны все возможности подписки Клерк.Премиум — онлайн-курсы, вебинары, участие в Клерк.Конференциях, консультации экспертов, проверка контрагентов, инструменты для бухгалтера.
Если подписки еще нет — в Личном кабинете увидите условия подключения.
Просмотр онлайн-курсов без лишних шагов
Премиум-клиенты получают полный доступ к базе онлайн-курсов Клерка. Сейчас их более 60 — по всем ключевым темам бухгалтерского учета.
Когда у вас один курс, все просто, идете по порядку — урок, видео, тест, следующий блок.
Но когда в подписке десятки курсов, такой подход не всегда удобен.
Часто нужно быстро разобраться в конкретном вопросе, посмотреть одну главу, освежить тему, разобраться в изменениях.
Именно для этого мы сделали отдельный режим просмотра онлайн-курсов.
Можно открыть все уроки курса и сразу перейти к нужному разделу без обязательного прохождения тестов.
Важно: в этом режиме прогресс не засчитывается и сертификат не выдается. Чтобы получить сертификат, курс нужно пройти полностью. Зато нужную главу можно посмотреть быстро — без лишних уроков.
Доступ к этому режиму открывается только при подключении Клерк.Премиум.
P.S. А вы уже проверили свой Личный кабинет на Клерке?
