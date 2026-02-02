Закрытие года, проверки и новые правила: что бухгалтеру важно не пропустить
Закрытие года — это не просто сдать декларацию. Заполнить форму может кто угодно.
А вот проверить, правильные ли цифры, нет ли переплаты, можно ли уменьшить налог на взносы и не вылетел ли клиент из лимитов может только бухгалтер.
Провели вебинар «Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера».
Вспомнили ключевые проводки, а также специфику подготовки годовой отчетности. Разобрали топ-10 ошибок в бухотчетности за год.
Чтобы посмотреть вебинар и почитать конспект к нему, нужно быть подписчиком Клерк.Премиум.
Не пропустите новые материалы в подписке:
Для работников ДМС это бонус, а для бухгалтера — головная боль в учете и налогах. В статье, как учитывать ДМС правильно.
Сведения о доходах — для 3-НДФЛ, вычетов и других случаев. Как выдавать справку о доходах в 2026 году.
МЧД через нотариуса: в мини-курсе за пару минут разбираем, зачем нужна машиночитаемая доверенность и как правильно заверить ее у нотариуса.
ФСБУ-2026: как менять учетную политику, собирать бухотчетность и не налететь на ошибки — ответы аудитора с видео и разбором реальных вопросов бухгалтеров.
Уставный капитал ООО: что можно внести, кроме денег, и как оформить это без ошибок и претензий со стороны налоговой.
Апелляция на решение налоговой проверки: как подать жалобу, уложиться в сроки и что реально рассматривает ФНС — мини-курс по шагам.
Отмена совмещения должностей: как правильно оформить по инициативе сотрудника или работодателя.
Иностранец сменил персональные данные: что должен сделать работодатель, чтобы не нарваться на штрафы.
Действительная стоимость доли в ООО: как правильно рассчитать при выходе участника и не допустить ошибок в расчетах и документах.
Цифровой профиль с 1 марта 2026 года: как банки будут оценивать заемщиков и что это меняет для клиентов.
Не удержали НДФЛ с сотрудника: когда и как уведомлять ИФНС и работника, чтобы не получить штрафы и вопросы от налоговой
Письма Минфина и ФНС: имеют ли они «срок годности» и можно ли на них опираться, чтобы избежать доначислений и лишних расходов
Подтверждение перевода документов: кто может переводить, какие требования действуют в РФ и как оформить все так, чтобы документы приняли.
Бухгалтерский баланс за 2025 год по новым правилам: какие строки изменились, что добавили по ФСБУ 4/2023 и как заполнять обновленную форму.
Камеральная проверка: как обжаловать доначисления в досудебном порядке и что делать, если инспекция ошиблась или «не так прочитала» ваши данные.
Все материалы доступны по подписке Клерк.Премиум и Клерк.Плюс. И это не просто доступ к статьям, а рабочий инструмент бухгалтера. Эксперты собирают разборы сложных ситуаций, практические алгоритмы, которые помогают спокойно работать и принимать решения.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию