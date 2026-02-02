Закрытие года, проверки и новые правила: что бухгалтеру важно не пропустить

Собрала в одном месте материалы: закрытие 2025 года, изменения по ФСБУ, НДФЛ, проверки, кадровые ситуации и нестандартные кейсы из практики. Это подборка экспертных разборов и мини-курсов для бухгалтеров.

Закрытие года — это не просто сдать декларацию. Заполнить форму может кто угодно.

А вот проверить, правильные ли цифры, нет ли переплаты, можно ли уменьшить налог на взносы и не вылетел ли клиент из лимитов может только бухгалтер.

Провели вебинар «Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера».

Вспомнили ключевые проводки, а также специфику подготовки годовой отчетности. Разобрали топ-10 ошибок в бухотчетности за год.

Для работников ДМС это бонус, а для бухгалтера — головная боль в учете и налогах. В статье, как учитывать ДМС правильно.

Сведения о доходах — для 3-НДФЛ, вычетов и других случаев. Как выдавать справку о доходах в 2026 году.

МЧД через нотариуса: в мини-курсе за пару минут разбираем, зачем нужна машиночитаемая доверенность и как правильно заверить ее у нотариуса.

ФСБУ-2026: как менять учетную политику, собирать бухотчетность и не налететь на ошибки — ответы аудитора с видео и разбором реальных вопросов бухгалтеров.

Уставный капитал ООО: что можно внести, кроме денег, и как оформить это без ошибок и претензий со стороны налоговой.

Апелляция на решение налоговой проверки: как подать жалобу, уложиться в сроки и что реально рассматривает ФНС — мини-курс по шагам.

Отмена совмещения должностей: как правильно оформить по инициативе сотрудника или работодателя.

Иностранец сменил персональные данные: что должен сделать работодатель, чтобы не нарваться на штрафы.

Действительная стоимость доли в ООО: как правильно рассчитать при выходе участника и не допустить ошибок в расчетах и документах.

Цифровой профиль с 1 марта 2026 года: как банки будут оценивать заемщиков и что это меняет для клиентов.

Не удержали НДФЛ с сотрудника: когда и как уведомлять ИФНС и работника, чтобы не получить штрафы и вопросы от налоговой

Письма Минфина и ФНС: имеют ли они «срок годности» и можно ли на них опираться, чтобы избежать доначислений и лишних расходов

Подтверждение перевода документов: кто может переводить, какие требования действуют в РФ и как оформить все так, чтобы документы приняли.

Бухгалтерский баланс за 2025 год по новым правилам: какие строки изменились, что добавили по ФСБУ 4/2023 и как заполнять обновленную форму.

Камеральная проверка: как обжаловать доначисления в досудебном порядке и что делать, если инспекция ошиблась или «не так прочитала» ваши данные.

