Про одну ошибку при заполнении декларации по НДС, которую часто встречаю на проверках

ФНС России разместила на сайте информацию об ошибках, которые часто допускают налогоплательщики при заполнении декларации по НДС. Сегодня по просьбе подписчиков отойдем в сторону от зарплатных отчетов, так как многие начинают заниматься НДС за 2-й квартал 2023. Расскажу подробно с примером об одной частой ошибке и о важности наблюдения за 19 счетом.

📍Расскажу подробно с примером об одной частой ошибке и о важности наблюдения за 19 счетом.

Проверьте сальдо по 19 счету на предмет нет ли там невозмещенного НДС по которому истекают 3 года в июле 2023. Если 3 года истекли в июне 2023, то уже опоздали с возмещением — НДС пропал.

Если такой НДС у вас есть, то нужно заявить его возмещение в декларации за второй квартал, так как за третий квартал будет поздно и вычет пропадет.

📍Как считает три года для возмещения НДС АС Восточно-Сибирского округа в своем Постановлении от 15.06.2023 № Ф02-2925/2023 по делу № А58-7425/2021

Комментарий

Если сумма вычетов превышает НДС, исчисленный к уплате, то плательщик вправе вернуть разницу из бюджета. Для этого нужно подать налоговую декларацию до того, как пройдут три года после окончания соответствующего налогового периода. Таковы правила п. 2 ст. 173 НК.

📍Судьи отметили, что трехлетнее ограничение распространяется на любые декларации — как ПЕРВИЧНЫЕ ТАК И УТОЧНЕННЫЕ.

📍Для получения возмещения любая из них должна быть подана в ТЕЧЕНИЕ трех лет. Далее арбитры перешли к вопросам расчета трехлетнего срока.

❗️Для этого, нужно сначала определить исходную дату отсчета. Это делается на основании соответствующих счетов-фактур, дата выставления которых свидетельствует о периоде, в котором возникло право на вычет.

❗️Затем определяется дата окончания этого налогового периода. И от нее отсчитываются три года, в течение которых можно подать декларацию для возмещения налога.

Поясню на примере.Определим крайний срок для вычета НДС.

🔊Фирма купила основное средство 10 апреля 2020 года, в этом же месяце поставила его на учет.

Все условия для вычета были выполнены во 2-м квартале 2020 г.

НДС отражен Дт 19/Кт 60 10 апреля 2020. Но вычет НДС по этой покупке не заявили.

❗️ Что же отражено в сальдо 19 счета рассмотрели лишь в июле 2023 года перед сдачей декларации за 2-й квартал 2023 г .

3-летний срок срок для заявления права на вычет истек 30 июня 2023 года. Если подать декларацию 25 июля 2023 года, в вычете правомерно откажут. Так как в июле пошел 4-й год со дня постановки на учет имущества.

✅Вывод: Срок, при котором право на вычет не будет утеряно, истекает в последний день квартала, на который приходится конец 3-летнего срока.