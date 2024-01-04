Когда налоговая задолженность помешает получить статус самозанятого?

При осуществлении первичной постановки на учет физлица в качестве плательщика НПД законодательством не установлены ограничения в виде наличия задолженности по налогам и сборам.
Это значит, что если физлицо регистрируется в качестве самозанятого впервые, то налоговые органы поставят его на учет вне зависимости от наличия у него налоговой задолженности.
Физическое лицо после снятия с учета в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход вправе повторно встать на учет в качестве самозанятого.
⚠️ Повторная постановка на учет возможна только при отсутствии недоимки по НПД, а также задолженности по пеням и штрафам по этому налогу.
Знаю всё о самозанятых. Телеграм-канал: «Самозанятый в законе».
Комментарии3
Я, конечно, дико извиняюсь, но какой смысл сниматься с учета, как плательщик НПД?
Ну нет у меня облагаемого НПД дохода полгода или больше, ну и что?
Потом, может, появится.
Добрый день, сняться Вы можете, например, если решите зарегистрировать ИП, потом передумаете и вернетесь в НПД. Еще вариант: Вы превысили 2,4 в год, переходите на другой режим, при этом снимаетесь с НПД, на следующий год-возвращаетесь.
Вот тут согласен. Не додумал.