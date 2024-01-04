Когда налоговая задолженность помешает получить статус самозанятого?

При осуществлении первичной постановки на учет физлица в качестве плательщика НПД законодательством не установлены ограничения в виде наличия задолженности по налогам и сборам.

Это значит, что если физлицо регистрируется в качестве самозанятого впервые, то налоговые органы поставят его на учет вне зависимости от наличия у него налоговой задолженности.

Физическое лицо после снятия с учета в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход вправе повторно встать на учет в качестве самозанятого.

⚠️ Повторная постановка на учет возможна только при отсутствии недоимки по НПД, а также задолженности по пеням и штрафам по этому налогу.

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